Példaértékű

2 órája

A valaha volt legnagyobb Békemenetnek voltak a részesei (képgaléria)

A valaha volt legnagyobb Békemenetnek voltunk a részesei – fogalmazott Horváth István országgyűlési képviselő. – A mai Békemenet legnagyobb tanulsága, hogy békében kell élnünk, és el kell utasítanunk a háborút.

Nagyon emlékezetes, megható és példaértékű megemlékezés volt 1956 hőseiről a Békemenet Horváth István, a szekszárdi térség országgyűlési képviselője szerint. – Mi magyarok tanuljunk a múltból, és építsük a jövőt! – fogalmazott.

Horváth Isván családjával a Békemeneten
Egyik posztjában azt írta, és fotón is megmutatta: „rengetegen vagyunk". Néhány videót is megosztott, az egyiken arról beszél, óriási élmény itt lenni a Békemeneten. Hozzáteszi, talán még soha ennyien nem vettek részt ezen a megmozduláson., mely azt mutatja, hogy mi, magyarok felelősen gondolkodunk nemcsak a jelenről, de a jövőről is. 

Horváth István délelőtt még részt vett a szekszárdi megemlékezésen, amelyet az 1956-os forradalom kitörésének évfordulója alkalmából rendeztek, akárcsak Berlinger Attila polgármester, majd Budapest felé vették az irányt, és csatlakoztak azokhoz, akik korábban útnak indultak. 

Süli János, a paksi és tamási térség országgyűlési képviselője posztjában a következőket írta megérkezésükkor: Hamarosan indul a menet. Európa lelke a magyarok menete! Egész Európa ránk figyel! Indulás előtt pedig megosztott egy videós bejegyzést, amelyben elmondja, abban bízik minél többen lesznek azok, akik együtt fejezik ki békevágyukat. 

Később élő videót is közzétett, valamint megosztotta Orbán Viktor miniszterelnök néhány gondolatát. Így azt, hogy „a magyarok nem sokat kérnek az élettől, beérik a szabadsággal". Illetve, hogy  „csak az országnak van határa, a nemzetnek nincs és egyetlen magyar sincs egyedül!”

Csibi Krisztina szintén többször bejelentkezett, az induláskor a buszról, és azt írta: „Együtt erő vagyunk".

A Békemenetet is külön köszöntötte a Kossuth téren Orbán Viktor október 23-án. A miniszterelnök beszédében Európa legfontosabb politikai mozgalmának nevezte, akik képesek voltak kormányon tartani 16 éven keresztül Európa egyetlen konzervatív és nemzeti kormányát.  Így méltatta az ünneplőket: zászlót, hitet, és reményt hoztatok magukkal, éppúgy, mint 1956-ban – írja a Magyar Nemzet. 

Azt mondta, Európa számos pontján mindent megtennének egy ilyen országért. Azt mondta, nekünk nem kellett odaadnunk a fél karunkat, sem éveket az életünkből, mert a magyarok kiálltak magukért.

Úgy vélekedett, méltó és igazságos, hogy éppen a Békemenet ünnepli a Kossuth téren a forradalom őseit. Ez volt az a pillanat, amikor egy nemzet újra hinni mert önmagában. Azt mondta, nincs lehetetlen, csak kishitű, és cselekvőképtelen kormányok vannak. Ezért ma nem csak emlékeznek, hanem folytatják, amit az '56-osok elkezdtek. 

Békemenet

Fotók: Finta Viktor

 

