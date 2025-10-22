október 22., szerda

Előd névnap

22°
+15
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emlékérem

1 órája

A vármegye biztonságáért dolgoznak, rangos elismerést kaptak

Címkék#főispán#biztonság#Tolna Vármegyei Területi Védelmi Bizottság

Teol.hu

A védelmi és biztonsági igazgatás területén tanúsított kiemelkedő helytállásért Tolna Vármegye Védelméért emlékérmet adományozott dr. Lehőcz Regina főispán, a Tolna Vármegyei Területi Védelmi Bizottság elnöke: Rab Mária Katalinnak, a Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya megbízott vezetőjének; Badacsonyi Lászlónak, a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület elnökének; Vácz János tű. alezredesnek, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ellenőrzési Szolgálata a szakmai belső ellenőrének, valamint Beke Zsoltnak, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Szekszárdi Szakaszmérnökség vezetőjének. A Tolna Vármegyei Kormányhivatal az átadásról a Facebookon adott hírt. 

Forrás:  Facebook

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu