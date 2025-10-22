A vármegye biztonságáért dolgoznak, rangos elismerést kaptak

A védelmi és biztonsági igazgatás területén tanúsított kiemelkedő helytállásért Tolna Vármegye Védelméért emlékérmet adományozott dr. Lehőcz Regina főispán, a Tolna Vármegyei Területi Védelmi Bizottság elnöke: Rab Mária Katalinnak, a Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya megbízott vezetőjének; Badacsonyi Lászlónak, a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület elnökének; Vácz János tű. alezredesnek, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ellenőrzési Szolgálata a szakmai belső ellenőrének, valamint Beke Zsoltnak, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Szekszárdi Szakaszmérnökség vezetőjének. A Tolna Vármegyei Kormányhivatal az átadásról a Facebookon adott hírt.

Forrás: Facebook