október 11., szombat

Brigitta névnap

13°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Irány Bogyiszló!

19 perce

A vásárlás mellé élményt is adnak a Hóci piacon

Címkék#Hóci piac#élmény#Holt-Duna

Október 12-én, vagyis most vasárnap ismét Hóci piac lesz Bogyiszlón. Indul a hűségprogram, és számos családi programmal készülnek a szervezők.

Révészné Hanol Erzsébet

Vasárnap ismét várja a vásárlókat a Hóci parti termelői és közösségi piac Bogyiszlón. Ám nem csak árusok érkeznek a Holt-Duna partjára, hiszen ezúttal is sok más kísérőprogram lesz. Bemutatóval és kipróbálható eszközökkel készül a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület. Lesz hőkamera, „részeg” és „drogos” szemüveg, mentőcsónak szonárral, endoszkópos kamera, valamint kötéltechnikai eszközök. Az önként „eltűnt” piacozók hollétét keresőkutyákkal kutatják majd fel, és bárki kipróbálhatja az ügyességét ládamászásban.

Ezúttal is élmény lesz a vásárlás a Hóci piacon
Forrás:  Facebook

 Az Alpaka pajta is várja az érdeklődőket. Az ingyenesen látogatható nyitott portán nemcsak simogatni lehet az alpakákat, hanem etetni és fotózni is lehet őket. Szintén a gyerekek örömére körhintával is készülnek a szervezők.

A HűHó, vagyis a Hűséges Hócis elnevezésű hűségprogram is most vasárnap debütál a Hóci piacon. Ennek részleteiről itt írtunk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu