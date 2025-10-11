A vásárlás mellé élményt is adnak a Hóci piacon

Vasárnap ismét várja a vásárlókat a Hóci parti termelői és közösségi piac Bogyiszlón. Ám nem csak árusok érkeznek a Holt-Duna partjára, hiszen ezúttal is sok más kísérőprogram lesz. Bemutatóval és kipróbálható eszközökkel készül a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület. Lesz hőkamera, „részeg” és „drogos” szemüveg, mentőcsónak szonárral, endoszkópos kamera, valamint kötéltechnikai eszközök. Az önként „eltűnt” piacozók hollétét keresőkutyákkal kutatják majd fel, és bárki kipróbálhatja az ügyességét ládamászásban.

Ezúttal is élmény lesz a vásárlás a Hóci piacon

Forrás: Facebook

Az Alpaka pajta is várja az érdeklődőket. Az ingyenesen látogatható nyitott portán nemcsak simogatni lehet az alpakákat, hanem etetni és fotózni is lehet őket. Szintén a gyerekek örömére körhintával is készülnek a szervezők.

A HűHó, vagyis a Hűséges Hócis elnevezésű hűségprogram is most vasárnap debütál a Hóci piacon. Ennek részleteiről itt írtunk.