Virágboltokat, piacokat ellenőriznek

5 perce

Figyelem, már itt vannak az adóellenőrök!

Mauthner Ilona

A NAV Tolna Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai október 20. és 31. között a koszorút, virágot, mécsest és  szezonális termékeket árusítókat ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét.

Nem csak a vásárlók keresik majd fel a következő napokban a virágárusokat, hanem az adóellenőrök is
Forrás:  Ripost / Szabolcs László

 

Az ellenőrzések várható helyszínei: október 21-én, kedden Paks, 22-én, szerdán: Szekszárd, 27-én, hétfőn Tolna, 28-án, kedden, Bonyhád, 29-én, szerdán és 30-án, csütörtökön Bátaszék a célállomás. 

A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.
 

 

