Lázár János szerint a legértékesebb szövetséges a munkaadó – Alapkőletétel volt Bonyhádon (galéria)

A Bonyhádi Völgység Ipari Park folyamatos bővülése jelentős mértékben hozzájárul a térség gazdasági növekedéséhez és versenyképességéhez. Az itt zajló fejlesztések nemcsak a meglévő vállalkozások számára biztosítanak kedvezőbb működési feltételeket, hanem új befektetők számára is vonzóbbá teszik a térséget. Ma délután történt az ünnepélyes alapkőletétel, ahol többek között a város vezetői, a beruházók, Csibi Krisztina országgyűlési képviselő és Lázár János Építési és Közlekedési miniszter is jelen volt.

Alapkőletétel és időkapszula elhelyezése: (balról) Lázár János építési és közlekedési miniszter, Filóné Ferencz Ibolya Bonyhád polgármestere és Csibi Krisztina országgyűlési képviselő

Fotó: Mártonfai Dénes / Forrás: Tolnai Népújság

Alapkő a jövőhöz – bővül az ipari park Bonyhádon

Az alapkőletétel ünnepélyes eseményét Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere nyitotta meg köszöntve a megjelenteket és hangsúlyozva a beruházás közösségformáló jelentőségét.

„Én tiszta szívből azt gondolom, hogy ez egy ünnepi alkalom. Lehet, hogy sokan vannak, akik azt hiszik, hogy egy alapkövet letenni, elhelyezni pusztán formaság vagy technikai momentum. Én városvezetőként azt gondolom, hogy egy ilyen pillanat mindenképpen ünnepi, hiszen ez egy szimbólum is egyben. Szimbóluma annak, hogy a város tovább fejlődik, hogy van jövője ennek a településnek, hogy gyarapodunk tovább, közösen veletek – mert nélkületek nem menne. Új munkahelyek jönnek létre, ami szintén nagyon fontos, és nem utolsósorban a helyi közösséget is megerősíti ez a projekt, ez a fejlesztés – és én ebben hiszek, ezért dolgozunk minden egyes nap a városházán.”

”Polgármester asszonnyal és miniszter úrral néhány perccel ezelőtt is a polgármesteri hivatal tárgyalójában is arról beszélgettünk, hogy az a munka ami ma kezdi meghozni a gyümölcsét, nagyjából 20 évvel ezelőtt kezdődött el Bonyhád életében. Még Potápi Árpád Jánossal, a térség korábbi országgyűlési képviselőjével, a város egykori vezetőjével kezdték el ezt a munkát, ami most hozza az eredményeket„ – emelte ki Csibi Krisztina országgyűlési képviselő.

„A munkaalapú társadalom itt épül tovább”

„Köszönöm a bonyhádi polgártársak igyekezetét és együttműködését a város fejlesztésében, a térség felzárkóztatásában – különösképpen pedig azt, hogy a bonyhádiak számára minél több, jól fizető munkahelyet szeretnének létrehozni .

Az elmúlt 15 esztendőben Magyarország kormánya számára a legértékesebb szövetségessé az a polgártárs, az a vállalkozó, az a munkaadó vált, aki saját magán kívül mások eltartására is képes, és másokról is gondoskodik. A legértékesebb szövetséges egy város önkormányzata, egy közösség vagy egy ország adófizető közössége számára az a munkaadó, aki nemcsak magát tudja eltartani, hanem másoknak is munkát ad.

Akik ma itt vannak ebben az ipari parkban, több mint ezer embernek adnak munkát, és folyamatos bővülést terveznek – mint ahogyan tették ezt az elmúlt időszakban is, immár 15 éve, amikor elkezdtük a közös munkát” – mondta Lázár János.