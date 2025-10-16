október 16., csütörtök

Teol.hu videó

48 perce

Állásbörze – irányt mutattak a munkaerőpiac útvesztőiben (videó és képgaléria)

Címkék#teol video#munka#állásbörze#kormányhivatal#munkaerőpiac

Több mint harminc cég, személyes tanácsadás és karrierépítést segítő programok várták az érdeklődőket a Babits Mihály Kulturális Központban. A kormányhivatal által szervezett állásbörze nagy érdeklődés mellett zajlott.

Keresztes Klaudia

Már a délelőtti órákban hatalmas érdeklődés övezte a Babits Mihály Kulturális Központban megrendezett állásbörzét. A résztvevők korosztálya rendkívül változatos volt: sok fiatal érkezett, akik izgatottan válogattak leendő első munkahelyük lehetőségei között, de szép számmal képviseltették magukat az idősebb generáció tagjai is, akik karrierváltásban gondolkodnak, és szeretnék jobban megismerni a lehetőségeiket egy állásbörze alkalmával.

Az idei állásbörze is tömegeket vonzott.
Az idei állásbörze is tömegeket vonzott (Fotó: Mártonfai Dénes)

A rendezvény hivatalos megnyitóján dr. Gábor Ferenc, a kormányhivatal főigazgatója köszöntötte az érdeklődőket:

Az ilyen alkalmak nem csupán az állásajánlatokról szólnak, hanem a jövőkről, esélyekről és az új kezdetekről is. A mai állásbörzét több mint 30 munkáltató tisztelte meg személyes jelenlétével, és azon a cégek, akik ma nem tudtak itt lenni, azok is eljuttatták ajánlataikat. Bízom benne, hogy ez a nap sok értékes találkozást, együttműködést és inspiráló beszélgetéseket hoz majd mindannyiunk számára.

Állásbörze újdonságok: rapid interjúval segítették a felkészülést

A szervezők nemcsak az álláskeresés konkrét lépéseire helyezték a hangsúlyt, hanem nagy figyelmet fordítottak az oda vezető út támogatására is. Sokan ugyanis már az első állásinterjú gondolatától is feszültek – nehézséget okozhat számukra önmaguk bemutatása, vagy az, hogy miként „adják el” saját képességeiket.

Ebben nyújtott segítséget az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara, akik rapid interjú tanácsadással várták az érdeklődőket.

Akik hozzánk eljönnek, azokat segítjük felkészülni az első állásinterjúra. Ilyen módon ez egy értéket képvisel azok számára is, akik kilátogatnak az állásbörzése állásváltóként vagy pályakezdőként. Nehéz az első ilyen bemutatkozás, hogy tudunk ügyesen, talpraesetten meggyőzően szerepelni egy ilyen szituációban. Ehhez gyűjtöttünk tanácsokat és segítünk, hogyan kell felkészülni egy ilyen interjúra.

– húzta alá dr. Tóth-Téglás Tünde egyetemi adjunktus. 

Tömegeket vonzott az állásbörze Szekszárdon

A látogatók ezen kívül segítséget kaptak önéletrajz-íráshoz, részt vehettek készség- és képességfelméréseken, valamint hasznos álláskeresési praktikákat ismerhettek meg, amelyek támogatást nyújtanak a pályaválasztásban és a karriertervezésben is. A börze különleges értéke, hogy a látogatók közvetlenül, személyesen kérdezhetnek a cégek képviselőitől – olyan információkat tudhatnak meg, amelyeket máshol ritkán lehet.

Pályakezdőket is várnak

Virág, az MVM Paksi Atomerőmű munkatársa elmondta, hogy a látogatók részletes tájékoztatást kaphatnak az aktuális állásajánlatokról, és a felmerülő kérdésekre is szívesen válaszolnak. Kiemelte: fontosnak tartják, hogy a pályakezdők is lehetőséget kapjanak, ezért a Friss Diplomás Program keretében kifejezetten várják a fiatalok jelentkezését. A céljuk, hogy olyan hosszú távú munkalehetőséget kínáljanak számukra, ahol fejlődni és szakmailag előre lépni is lehet.

 

