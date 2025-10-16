Állásbörze – irányt mutattak a munkaerőpiac útvesztőiben (videó és képgaléria)

Már a délelőtti órákban hatalmas érdeklődés övezte a Babits Mihály Kulturális Központban megrendezett állásbörzét. A résztvevők korosztálya rendkívül változatos volt: sok fiatal érkezett, akik izgatottan válogattak leendő első munkahelyük lehetőségei között, de szép számmal képviseltették magukat az idősebb generáció tagjai is, akik karrierváltásban gondolkodnak, és szeretnék jobban megismerni a lehetőségeiket egy állásbörze alkalmával.

Az idei állásbörze is tömegeket vonzott (Fotó: Mártonfai Dénes)

A rendezvény hivatalos megnyitóján dr. Gábor Ferenc, a kormányhivatal főigazgatója köszöntötte az érdeklődőket:

Az ilyen alkalmak nem csupán az állásajánlatokról szólnak, hanem a jövőkről, esélyekről és az új kezdetekről is. A mai állásbörzét több mint 30 munkáltató tisztelte meg személyes jelenlétével, és azon a cégek, akik ma nem tudtak itt lenni, azok is eljuttatták ajánlataikat. Bízom benne, hogy ez a nap sok értékes találkozást, együttműködést és inspiráló beszélgetéseket hoz majd mindannyiunk számára.

Állásbörze újdonságok: rapid interjúval segítették a felkészülést

A szervezők nemcsak az álláskeresés konkrét lépéseire helyezték a hangsúlyt, hanem nagy figyelmet fordítottak az oda vezető út támogatására is. Sokan ugyanis már az első állásinterjú gondolatától is feszültek – nehézséget okozhat számukra önmaguk bemutatása, vagy az, hogy miként „adják el” saját képességeiket.

Ebben nyújtott segítséget az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara, akik rapid interjú tanácsadással várták az érdeklődőket.

Akik hozzánk eljönnek, azokat segítjük felkészülni az első állásinterjúra. Ilyen módon ez egy értéket képvisel azok számára is, akik kilátogatnak az állásbörzése állásváltóként vagy pályakezdőként. Nehéz az első ilyen bemutatkozás, hogy tudunk ügyesen, talpraesetten meggyőzően szerepelni egy ilyen szituációban. Ehhez gyűjtöttünk tanácsokat és segítünk, hogyan kell felkészülni egy ilyen interjúra.

– húzta alá dr. Tóth-Téglás Tünde egyetemi adjunktus.