Mi legyek, ha nagy leszek?

30 perce

Karriert indítanál vagy váltanál? Ott a helyed az állásbörzén!

Címkék#munka#Pécsi Tudományegyetem#önéletrajz

Állásbörzére várják az érdeklődőket jövő csütörtökön, október 16-án, délelőtt 9 és délután 3 óra között Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központban.

Szepesi László

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal évente szokásos állásbörzéjének célja, hogy itt találkozzanak a munkát keresők, a munkahelyet váltók, a munkaerőt kereső, munkalehetőséget kínáló vállalkozások. Ezen a napon harminc cég képviselőivel találkozhatnak az érdeklődők, akik válogathatnak a Tolna vármegyei állásajánlatok között, s emellett a kormányhivatal szakembereitől is hasznos tanácsokat kaphatnak az álláskereséshez. Segítséget, tanácsokat az önéletrajz írásához, kipróbálhatják magukat állásinterjú-szituációban, s lehetőség lesz egyéni készségek, képességek felmérésére, megismerhetnek álláskeresési praktikákat, amelyek szintén segíthetnek a pályaválasztásban, karriertervezésben. Munkajogi tanácsadáson tájékozódhatnak a munkavállalót érintő jogokról és kötelezettségekről, és külföldi munkavállalással kapcsolatosan is bővíthetik ismereteiket. 

Állásbörze lesz Szekszárdon
Az állásbörzén harminc cég várja az érdeklődőket Fotó: Andrei Dedovich / Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

Az állásbörzén „A munkaerő megtartásának lehetőségei, avagy nem csak a munkabér lehet meghatározó” címmel előadást tart a Pécsi Tudományegyetem kutatóközpontjának szakembere, majd pódiumbeszélgetés lesz szekszárdi, dombóvári vállalkozások vezetőinek, HR szakemberének részvételével. 

A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött, jelentkezni a következő címen, online formában lehet itt

 

