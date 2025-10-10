Almavásár, kedvezményes áron, még lehet jelentkezni

A Magyar Vöröskereszt Tolna Vármegyei Területi Nyugdíjas Alapszervezete és a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége értesíti tagjait, valamennyi nyugdíjast és nagycsaládost, hogy kedvezményes áron 500 Ft/kg, továbbra is megrendelhető: alma - téli tárolásra alkalmas Golden és Idared

Almavásárt hirdet a vöröskereszt, október 24-ig lehet jelentkezni

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

A megrendelést felvesznek: október 24-ig a Vöröskereszt Székházában Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. hétfő és csütörtök 8.00-10.00 óráig. Telefon: 70/933 8361-es számon. Jelentkezni lehet még a Nyugdíjas Területi Érdekszövetségnél Szekszárd, Hunyadi u. 4. hétfői és csütörtöki napokon 8-10-ig.

Szállításról külön hirdetésben tájékoztatják az érintetteket.