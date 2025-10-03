Egy év huzavona után végül megválasztották Tolna alpolgármestereit

A különös ügy előzménye egészen a tavalyi önkormányzati választásokig nyúlik vissza. A városban 7–4 arányú kormánypárti többség alakult ki a képviselő-testületben, miközben a polgármesteri pozíciót a TVE jelöltje, Balogh Zoltán nyerte el. A törvény szerint az alpolgármestereket a polgármester jelöli, de a testület választja meg – ez okozta a hosszan elhúzódó konfliktust.

Közel egy év után sikerült a képviselők közül alpolgármestereket választani Tolnán. Fotó: Kiss Albert

Hónapokig egyeztettek az alpolgármesterek személyéről

A 2024. október 9-én tartott alakuló ülésen még napirendre sem került a kérdés, mert nem volt megegyezés a két oldal között. Ezt követően számos alkalommal – októbertől kezdve egészen 2025 nyaráig – próbálkoztak a választással, de minden alkalommal eredménytelenül. A polgármester nem adta fel akaratát, és többször is Herczig Zoltánt javasolta, akit a fideszes többség azonban rendre elutasított, majd dr. Rubics Lászlót is hiába állította jelöltnek Balogh Zoltán, nem jutott megegyezésre a testületi többséggel.

A helyzet miatt a Tolna Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt, majd több határidőt is adott a mulasztás pótlására. Amikor ezek sorra eredménytelenül teltek le, március 27-én 193 ezer forintos bírságot szabott ki az önkormányzatra, amelyet a képviselők saját zsebből fizettek ki. Később a Pécsi Törvényszék is kötelezte a testületet, hogy 30 napon belül válasszon alpolgármestert.

A patthelyzet ennek ellenére sem oldódott fel azonnal. Júniusban például újfent elbukott a szavazás. Ezt követően a nyári rendkívüli ülések napirendjéről le is került a téma, míg szeptemberben a törvényszék újabb határidőt szabott a döntésre. Ha ekkor sem sikerült volna megegyezni, az Alaptörvény értelmében a kormányhivatal vezetője nevezhetett volna ki alpolgármestert.

Két alpolgármester választottak

Erre végül nem került sor: a szeptember 25-i rendes ülésen egyezség született, és a képviselők többsége igent mondott Babos Béla (Fidesz–KDNP) és Herczig Zoltán (TVE) jelölésére. Így csaknem egy év után rendeződött az alpolgármester-választás kérdése Tolnán. Azt, hogy melyik városvezető pontosan milyen feladatatkörökért felel majd, arról további egyeztetések dönthetnek.