Sokan éjjel 3-kor ébrednek – most kiderülhet, mi áll a háttérben

Természetes alvási ciklus, egészségügyi vagy spirituális okok? Sok minden állhat az alvászavar hátterében.

Sokan számolnak be arról, hogy éjjelente mindig ugyanabban az időpontban ébrednek fel, méghozzá hajnali 3 és 4 óra között. De vajon mi lehet ennek az alvászavarnak az oka? Teljesen természetes folyamatok is állhatnak a háttérben, például az alvási ciklusok változásai. Az éjszaka során több alvási ciklus váltja egymást, nagyjából 90 perces szakaszokban. A hajnali órákban már készül a test az ébredésre, ezért kevésbé mély az alvás, és könnyebben felébredünk akár egy zajra, egy kellemetlen testhelyzetre vagy egy álom befejeződése után.

Alvászavar: számtalan oka lehet
Sokan panaszkodnak alvászavarra, például a 3 és 4 óra közötti rendszeres ébredésre
Forrás:  Shutterstock

A késői koffein- és alkoholfogyasztás nem segít

A stressz és a szorongás is okozhat gyakori ébredéseket. A stresszhormonként ismert kortizol szintje hajnalban természetes módon emelkedni kezd, hogy felkészítse a testet az ébredésre. Ha a stressz alapból magas, az könnyen ébredéshez vezethet, amelyből nehéz visszaaludni. Gátolja a nyugodt alvást a későn este fogyasztott koffein- vagy alkoholtartalmú ital, a lefekvés előtt megevett nehéz vacsora, illetve az is, ha keveset mozgunk a nap folyamán.

Gyakran egészségügyi gondok okozzák az alvászavart

Egészségügyi okai is lehetnek annak, ha valaki nem alszik jól. Az egyik leggyakoribb az alvási apnoé, vagyis rövid légzéskimaradások, amelyek miatt a szervezet többször felébred. A reflux is megnehezíti az alvást, a gyomorsav visszaáramlása ugyanis fekvő helyzetben gyakoribb. Pajzsmirigy- vagy hormonális zavarok is közrejátszhatnak az alvási ritmus felborulásában, továbbá sokakat a gyakori vizelési inger ébreszt éjszakánként.

Különböző zajok, a hőmérséklet-ingadozás, fényhatások vagy akár az alvópartner mozgása vagy a lakásban tartott háziállat is hozzájárulhat a hajnali ébredésekhez. Ha az ember nehezebb időszakon megy át, például gyász, szorongás, depresszió vagy feldolgozatlan lelki problémák vannak jelen az életében, az szintén kedvezőtlenül hat az alvására.

A lelkek távozása nincs időhöz kötve

Egyesek spirituális okokat tulajdonítanak a hajnali ébredéseknek, és több északi néphagyomány úgy tartja, hogy 3 és 5 óra között hal meg a legtöbb ember. A Sonline ezért egy spirituális szakembert, M. Tóth Katalint is megkérdezte a témában. Ő azt válaszolta, hogy a lelkek eltávozása nincsen időhöz kötve, sem időszakokhoz. – Így nem gondolom, hogy az éjszakai, hajnali elhalálozásoknak lenne valamilyen spirituális kötődésük. Szerintem a léleknek mindegy mikor megy és veti le a lila kabátot azaz a földi életet, az igazán fontos hogy mikor és kikkel és kikhez érkezik hogy megvalósítsa önmagát. Azt elmondhatom, hogy talán éjszaka egy lélek azért tud könnyebben eltávozni, mert a hozzátartozók nagy valószínűséggel alszanak, és így az indulni készülő lelket nem tartják itt.

Egy biztos, ha valaki hosszabb időn át, rendszeresen ugyanabban az órában ébred, és ez zavarja a pihenését, érdemes orvossal vagy alvás-specialistával konzultálnia, mert a háttérben gyakran kezelhető ok áll.

 

