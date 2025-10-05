Az Alzheimer-kór nem gyógyítható, de mutatjuk, mit tehet a megelőzés érdekében (galéria)

Dombóvár és Paks után vármegyénkben Szekszárdon is életre hívták az Alzheimer Café elnevezésű programot, amely a demenciával élőknek és hozzátartozóiknak nyújt segítséget, illetve az egészségügyben, a szociális területen dolgozókat és minden érdeklődőt vártak a rendezvényre, amelynek pénteken délután tartották a megnyitóját a PTE KPVK aulájában.

A PTE KPVK aulájában tartották az Alzheimer Café Szekszárd nyitórendzvényét

Fotó: Makovics Kornél

Az önkormányzat támogatja az Alzheimer Café Szekszárd programjait

Az önkormányzat nevében Fusz György alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, kiemelve, hogy a város nagy hangsúlyt szeretne fektetni a kezdeményezés támogatására, hiszen elöregedő a korfa, így szükség van a demenciával élők támogatására. Beszélt arról is, hogy legutóbbi ülésén megszavazta a közgyűlés a „Mozgás receptre” programot, és arra buzdítja az időseket, hogy éljenek a lehetőséggel, és ne mondjanak le a mozgás öröméről.

Észak-Oszétiában ismerik a hosszú élet titkát

Prof. dr. Nagy Janka Teodóra tanszékvezető, egyetemi tanár úgy fogalmazott, hogy valódi közösségi igényre ad választ a program, hiszen egymásnak támaszt adva, az élet késői szakasza is szépen leélhető. Felidézte egy észak-oszétiai tanulmányútját is, ahol megtapasztalhatta, mi lehet az ott élők hosszú életének titka. Elmondta, hogy a kiváló kaukázusi levegő, a jó éghajlati környezet és tiszta víz is szerepet játszhat abban, hogy az ott élők hosszú ideig élnek testileg és szellemileg is frissen. Emellett azt látta, hogy a mozgás magától értetődően az emberek életének a része.

A köszöntők után a betegséget bemutató előadással folytatódott a pénteki proram

Az Alzheimer-kór nem gyógyítható, de a tünetek enyhíthetőek

Gliedné Tillmann Erzsébet, a kórház korábbi ápolási igazgatója, szupervizor a szervező Mentálhigiénés Műhely képviseletében beszélt a demenciáról. Elmondta, hogy 2014-ben az Egészségügyi Világszervezet népbetegséggé minősítette az Alzheimer-kórt. Ez is jelzi, hogy egyre többeket érint, és már nem csak az időseket. Magyarországon jelenleg 250 ezer beteg él, és a becslések szerint 2030-ra minden harmadik ember érintett lehet. Nem tudni, hogy miért alakul ki, és egyelőre gyógyítani sem tudják, így a legfontosabb a tünetek enyhítése és a megelőzés, amit érdemes minél fiatalabb korban elkezdeni. Ehhez az úgynevezett kék zónákban élők életmódjából lehet meríteni, ahol sokan élnek meg magas kort, gyakran száz évet meghaladóan jó fizikai és szellemi állapotban. Ilyen Japán, Szardínia vagy éppen Kalifornia is. Keresve köztük a közös vonásokat, azt találták, hogy a rendszeres mozgás – akár a kertészkedés vagy a lépcsőzés – jelen van az emberek életében. Fontos a tudatos táplálkozás, a mediterrán étrend követése, a társas kapcsolatok, a közösségi élet fenntartása, valamint az életcél, hogy nyolcvan fölött is legyen miért felkelni, továbbá a mértékletesség és a jó stresszkezelés.