október 4., szombat

Ferenc névnap

+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt!

35 perce

Amikor az anyuka is belép a bogárfogók klubjába

Címkék#bogár#sáska#rovar#jegyzet

Keresztes Klaudia

Beköszöntött az ősz, és vele együtt megjelent az év legnépesebb kis csapata: a rovarok, bogarak és csigák hadserege. Nem vagyok nagy rajongójuk, inkább tisztes távolból szemlélem ezt a sok apró szorgos lényt, de kézbe fogni? Ugyan!

Váratlan vendég. Forrás:  Shutterstock

Aztán megszületett a fiam, és ezzel együtt beléptem egy váratlan klubba: azokéba, akik kénytelenek a bogarakat nem csak közelről nézni, hanem meg is fogni! Eleinte próbáltam elkerülni, de ahogy együtt barangoltunk a kertben, kezdtem megszokni, már-már élvezni a dolgot. Egészen ma reggelig tartott a varázs, amikor megfordultam, és a kisfiam kezében egy hatalmas imádkozó sáska ácsorgott… Egyelőre még nem döntöttem el, hogy büszke vagyok, vagy kétségbeesett!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu