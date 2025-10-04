Amikor az anyuka is belép a bogárfogók klubjába

Beköszöntött az ősz, és vele együtt megjelent az év legnépesebb kis csapata: a rovarok, bogarak és csigák hadserege. Nem vagyok nagy rajongójuk, inkább tisztes távolból szemlélem ezt a sok apró szorgos lényt, de kézbe fogni? Ugyan!

Váratlan vendég. Forrás: Shutterstock

Aztán megszületett a fiam, és ezzel együtt beléptem egy váratlan klubba: azokéba, akik kénytelenek a bogarakat nem csak közelről nézni, hanem meg is fogni! Eleinte próbáltam elkerülni, de ahogy együtt barangoltunk a kertben, kezdtem megszokni, már-már élvezni a dolgot. Egészen ma reggelig tartott a varázs, amikor megfordultam, és a kisfiam kezében egy hatalmas imádkozó sáska ácsorgott… Egyelőre még nem döntöttem el, hogy büszke vagyok, vagy kétségbeesett!