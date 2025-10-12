Érdeméremmel ismerték el a bonyhádi anyakönyvvezető munkáját

Nagy megtiszteltetés érte Budainé Szomolai Csillát, a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezetőjét: a Közigazgatás Szolgálatáért Érdemérmet vehette át Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési minisztertől. A rangos kitüntetést az anyakönyvi igazgatás területén végzett kiemelkedő, precíz és elhivatott munkájáért érdemelte ki. Csilla immár közel tíz éve szolgálja a bonyhádi közösséget, nap mint nap nagy odafigyeléssel, empátiával és szakmai alázattal végzi feladatait.

Szívvel-lélekkel a hivatásban – Érdemérem Budainé Szomolai Csilla anyakönyvvezetőnek.

Forrás: Facebook

Egy anyakönyvvezető, aki a fontos pillanatok tanúja

„Számomra mindig az ügyfél volt a fontos. Hiszem, hogy mi értük dolgozunk, hiszen ezt a hivatást választottuk. Mindig igyekszem tisztelettel fordulni mindenkihez, érthető tájékoztatást, segítséget nyújtani. Nagyon fontosnak tartom a kedves, udvarias kommunikációt, mert ez bizalmat ébreszt és egyben biztonságot jelent az ügyfelek számára. Úgy próbálom a munkámat végezni és mások ügyeit intézni, ahogyan elvárnám, hogy az enyémet is intézzék. Büszkeséggel tölt el, hogy a bonyhádi Városházán dolgozom” – hangsúlyozta Budainé Szomolai Csilla.

Az elismerés elsősorban Budainé Szomolai Csilla kivételes hivatástudatát és elkötelezett munkáját méltatja, ugyanakkor a közösség számára is fontos visszajelzés: mennyire meghatározó szerepet tölt be egy anyakönyvvezető a mindennapi életünkben. Ő az, aki jelen van a legszebb és legérzékenyebb pillanatokban, és munkájával méltó keretet ad ezeknek a különleges eseményeknek. Szakmai tudása, embersége és figyelmessége nélkül ezek a pillanatok nem lennének ugyanazok.