A szívének legkedvesebb erdélyi faluba tért vissza Orbán Attila

Orbán Attila nemrég Apáca községben járt. Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke számára ez az erdélyi, hegyekkel és dombokkal ölelt, festői fekvésű helység a világ közepét jelenti. Bár Brassó városában született, gyermek- és ifjú korát az Olt-folyó völgyében található Apácán, életének örökre meghatározó színterén töltötte. Ezzel kétségkívül ugyanígy lehetett Apáczai Csere János is. A magyar kultúrtörténet kiemelkedő személyisége itt látta meg a napvilágot négyszáz évvel ezelőtt.

Orbán Attila az erdélyi településen, Apáczai Csere János félalakos bronzszobra előtt

Forrás: Facebook

Apáczai Csere János példája máig hat

A jubileum alkalmából a tudós, pedagógus és filozófus, a nevelésügy kiválóságának tiszteletére zsinati istentiszteletet tartott Apácán a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház. Erre az eseményre kapott meghívást Adorjáni Dezső Zoltán püspöktől Orbán Attila.

– Természetesen nagy örömmel mentem – mondta az elnök. – Elvégre ismét ott lehettem, ahol gyerekeskedtem, ahol felnőttem, ahol ma is élnek rokonaim, barátaim, ismerőseim. Apácán mindig azzal kezdem, hogy először körbejárom a falut, nyugtázom a változásokat, a házak, az utcák szépülését. Azután kimegyek a temetőbe. Így tettem most is, fejet hajtottam itt pihenő szüleim, valamint felmenőim sírjainál.