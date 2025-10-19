1 órája
A szívének legkedvesebb erdélyi faluba tért vissza Orbán Attila
Gyermekkorának színhelyére tért vissza Orbán Attila, hogy részt vegyen egy különleges megemlékezésen. Az esemény középpontjában Apáczai Csere János és ma is példaértékű munkássága állt. A hazautazás egyszerre volt személyes élmény és tisztelgés a múlt előtt.
Orbán Attila nemrég Apáca községben járt. Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke számára ez az erdélyi, hegyekkel és dombokkal ölelt, festői fekvésű helység a világ közepét jelenti. Bár Brassó városában született, gyermek- és ifjú korát az Olt-folyó völgyében található Apácán, életének örökre meghatározó színterén töltötte. Ezzel kétségkívül ugyanígy lehetett Apáczai Csere János is. A magyar kultúrtörténet kiemelkedő személyisége itt látta meg a napvilágot négyszáz évvel ezelőtt.
Apáczai Csere János példája máig hat
A jubileum alkalmából a tudós, pedagógus és filozófus, a nevelésügy kiválóságának tiszteletére zsinati istentiszteletet tartott Apácán a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház. Erre az eseményre kapott meghívást Adorjáni Dezső Zoltán püspöktől Orbán Attila.
– Természetesen nagy örömmel mentem – mondta az elnök. – Elvégre ismét ott lehettem, ahol gyerekeskedtem, ahol felnőttem, ahol ma is élnek rokonaim, barátaim, ismerőseim. Apácán mindig azzal kezdem, hogy először körbejárom a falut, nyugtázom a változásokat, a házak, az utcák szépülését. Azután kimegyek a temetőbe. Így tettem most is, fejet hajtottam itt pihenő szüleim, valamint felmenőim sírjainál.
Az ünnepi alkalmon az egyház főpásztora, a már említett Adorjáni Dezső Zoltán püspök végezte az igehirdetési szolgálatot. A prédikáció, majd az úrvacsora után vármegyénk elnöke megtisztelő felkérésnek tett eleget. Az egyházközség templomában a gyülekezet, a közönség előtt méltatta Apáczai Csere János életét, tevékenységét.
– Egyértelmű, hogy munkássága, életműve ösztönző, példa értékű, áldás az összmagyarság szempontjából – hangsúlyozta Orbán Attila. – Mindemellett három fontos tényezőre hívtam fel a figyelmet. Apáczai Csere János először is a magadnak tanulsz mottót kibővítve értelmezte: azt vallotta, hogy megszerzett tudását a közösség, nemzete számára kell kamatoztatnia. Másodjára azt említettem, hogy gondolkodása enciklopédikus volt, a tudományokat egymás szolgálatára rendeltetve értelmezte és ebbéli törekvésében magyar tudományos nyelvezetet alkotott meg. Harmadjára pedig azt húztam alá, hogy a súlyos történelmi helyzet – török hódoltság, az ország három részre szakadása – ellenére is lényét a jövőbe vetett bizalom határozta meg. Hitt abban, hogy Erdélyben a tudományos élet és az oktatás felkarolásával felemelő jövő vár az új nemzedékekre. Ez máig ható útmutatás számunkra is: ugyanilyen hittel építhetünk biztos jövőt gyermekeink és unokáink számára.
Kapcsolódó információ, hogy Orbán Attila a Szekszárdi Harmadik Kor Egyeteme előadássorozatának keretében november 11-én, kedden 15 órai kezdettel előadást tart Földim, Apáczai Csere János címmel a PTE KPVK épületében.