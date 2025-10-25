Lehangoló látványt nyújt az egykor impozáns kastély (fotók!)

A hőgyészi Apponyi-kastélyról tett közzé fotókat a Magyarország elhagyottan – BCO urbex a Faceboookon. Ahogy arról nemrégiben mi is írtunk, az épületbe könnyű a bejutás, hiszen megszámlálni is nehéz a kitörött ablakokat és a kert felől az egykori fürdőrész ajtaja is tárva-nyitva van. Sokan ki is használják ezt. Az egykor szebb napokat látott kastélyt nemcsak a természeti erők formálják, hanem emberi kéz is rongálja.

A hőgyészi Apponyi-kastély

Forrás: Facebook

Híres zeneszerzők fordultak meg az Apponyi-kastélyban

A XVIII. században épült kastély a hazai klasszicista építészet egyik gyöngyszeme, amelynek falai között olyan zeneszerzők fordultak meg, mint Haydn, Beethoven vagy Liszt Ferenc. Az 1990-es évekig különböző funkciókat töltött be, majd a 2000-es években rövid időre szállodaként üzemelt, azonban 2010-ben bezárt, és azóta az állapota folyamatosan romlik.

Ma már nincs, aki bejelentkezzen

Forrás: Facebook

Bizonytalan az épület sorsa

Máté Szabolcs polgármester korábban úgy nyilatkozott, hogy nagyon szeretnék, ha ismét élet költözhetne az épület falai közé. Sok embernek biztosított munkalehetőséget, és szállodaként iparűzési, valamint idegenforgalmi adóval segítette Hőgyész költségvetését. Egyelőre azonban per folyik a család ügyvédje és az örökösök között, és amíg az el nem dől, senki nem csinál semmit az épülettel.