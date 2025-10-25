október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

+14
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Urbex

1 órája

Lehangoló látványt nyújt az egykor impozáns kastély (fotók!)

Címkék#Urbex#Apponyi-kastély#építészet

Évszázadokkal ez előtt pezsgő kulturális élet folyt az épület falain belül, aztán a harmadik évezredben szállodaként működött. Ma viszont az enyészeté a hőgyészi Apponyi-kastély.

Révészné Hanol Erzsébet

A hőgyészi Apponyi-kastélyról tett közzé fotókat a Magyarország elhagyottan – BCO urbex a Faceboookon. Ahogy arról nemrégiben mi is írtunk, az épületbe könnyű a bejutás, hiszen megszámlálni is nehéz a kitörött ablakokat és a kert felől az egykori fürdőrész ajtaja is tárva-nyitva van. Sokan ki is használják ezt. Az egykor szebb napokat látott kastélyt nemcsak a természeti erők formálják, hanem emberi kéz is rongálja.

A hőgyészi Apponyi-kastély
A hőgyészi Apponyi-kastély
Forrás:  Facebook

Híres zeneszerzők  fordultak meg az Apponyi-kastélyban

A XVIII. században épült kastély a hazai klasszicista építészet egyik gyöngyszeme, amelynek falai között olyan zeneszerzők fordultak meg, mint Haydn, Beethoven vagy Liszt Ferenc. Az 1990-es évekig különböző funkciókat töltött be, majd a 2000-es években rövid időre szállodaként üzemelt, azonban 2010-ben bezárt, és azóta az állapota folyamatosan romlik.

Ma már nincs, aki bejelentkezzen
Forrás:  Facebook

Bizonytalan az épület sorsa

Máté Szabolcs polgármester korábban úgy nyilatkozott, hogy nagyon szeretnék, ha ismét élet költözhetne az épület falai közé. Sok embernek biztosított munkalehetőséget, és szállodaként iparűzési, valamint idegenforgalmi adóval segítette Hőgyész költségvetését. Egyelőre azonban per folyik a család ügyvédje és az örökösök között, és amíg az el nem dől, senki nem csinál semmit az épülettel.

Így néz ki most az elhagyott Apponyi-kastély

Fotók: Beküldött fotók

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu