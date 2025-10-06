október 6., hétfő

Aradi Vértanúk Emléknapja

1 órája

Nem feledjük őket – vármegyeszerte gyúlnak mécsesek a hősökért. Itt csatlakozhat, mutatjuk a helyszíneket! (képgalériával)

Címkék#1848/49-es forradalom és szabadságharc#ünnepség#megemlékezés#Szekszárd#aradi vértanúk

Ma, október hatodikán Tolna vármegye több járásszékhelyén is megemlékeznek az aradi vértanúkról, tisztelegve az 1848–49-es szabadságharc hősei előtt. Aradi Vértanúk Emléknapja 2025.

Brunner Mónika

Szekszárdon délelőtt kezdődött az Aradi Vértanúk Emléknapja megemlékezés a Béla király tér helyett a Babits Központ rendezvénytermében, mint esőhelyszínen. A Szent József Katolikus Általános Iskola diákjai irodalmi műsorral készültek. 

Szekszárdon délelőtt tartották az Aradi Vértanúk Emléknapja megemlékzést
Fotó: Makovics Kornel

Aradi Vértanúk Emléknapja Tolnában

A szekszárdi rendezvényen közreműködött a Tolna Vármegyei Nemzetőr Egyesület és a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Tolna Vármegyei Szervezete. A többi járási székhely programjai délután, késő délután, este kezdődnek. A Tamási Művelődési Központ tájékoztatása szerint Tamásiban is tartanak kisebb ünnepségeket, iskolai megemlékezéseket.

Bonyhád Művelődési Központ: Emlékfutás a Kálvária-dombig a bonyhádi diákság közreműködésével, 16.55. Kálvária-domb, Perczel Mór honvédtábornok sírja: Megemlékezés, emlékszalagok elhelyezése. Beszédet mond Bischof Tamás történelemtanár. Közreműködik: Nikolov Emma, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium 8. osztályos tanulója (vers) és az 52. Sorgyalogezred Hagyományőrző Egyesület, 17 óra. 

Dombóvár 1848/49-es emlékmű: Beszédet mond: Vizin Balázs, a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke. Közreműködnek a Dombóvári Illyés Gyula Gimázium tanulói, 15 óra. 

Aradi Vértanúk Emléknapja Szekszárdon

Fotók: Makovics Kornél

Paks Kálvária temető, báró Rudnyánszky István, egykori 1848-as honvéd sírja: Ünnepi beszédet mond Barnabás István, Paks alpolgármestere. Közreműködik Nagy Balázs alpolgármester és a Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola növendékei. Az emlékezés koszorúinak elhelyezése báró Rudnyánszky István és Huszár Adolf egykori 1848-as honvédek sírjainál, 17 óra. 

Tolna Szent István Park, '48-as emlékmű: Emlékbeszédet mond Novothné Bán Erzsébet történelemtanár. Közreműködik Maul Péter és Szieb László (vadászkürt). Közös mécsesgyújtás, 18 óra. 

Tények, érdekességek, teszt az Aradi Vértanúk Emléknapjáról itt található. Perczel Mór honvédtábornokról itt olvashat. 

 

