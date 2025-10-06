Nem feledjük őket – vármegyeszerte gyúlnak mécsesek a hősökért. Itt csatlakozhat, mutatjuk a helyszíneket! (képgalériával)

Szekszárdon délelőtt kezdődött az Aradi Vértanúk Emléknapja megemlékezés a Béla király tér helyett a Babits Központ rendezvénytermében, mint esőhelyszínen. A Szent József Katolikus Általános Iskola diákjai irodalmi műsorral készültek.

Fotó: Makovics Kornel

Aradi Vértanúk Emléknapja Tolnában

A szekszárdi rendezvényen közreműködött a Tolna Vármegyei Nemzetőr Egyesület és a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Tolna Vármegyei Szervezete. A többi járási székhely programjai délután, késő délután, este kezdődnek. A Tamási Művelődési Központ tájékoztatása szerint Tamásiban is tartanak kisebb ünnepségeket, iskolai megemlékezéseket.

Bonyhád Művelődési Központ: Emlékfutás a Kálvária-dombig a bonyhádi diákság közreműködésével, 16.55. Kálvária-domb, Perczel Mór honvédtábornok sírja: Megemlékezés, emlékszalagok elhelyezése. Beszédet mond Bischof Tamás történelemtanár. Közreműködik: Nikolov Emma, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium 8. osztályos tanulója (vers) és az 52. Sorgyalogezred Hagyományőrző Egyesület, 17 óra.

Dombóvár 1848/49-es emlékmű: Beszédet mond: Vizin Balázs, a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke. Közreműködnek a Dombóvári Illyés Gyula Gimázium tanulói, 15 óra.