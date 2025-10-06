„Szívünkben megszólalt a harang” – Dombóváron és Bonyhádon is megemlékeztek az aradi vértanúkról (galéria)

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire, az aradi vértanúkra emlékeztek megyeszerte október 6-án. A gyásznappá nemesedett dátumon Tolna vármegye számos pontján hajtottak fejet a nemzeti hősök emléke előtt.

Az aradi vértanúkra vármegyeszerte méltóképpen emlékeztek

Fotó: Kotter Krisztian / Forrás: Városunk Dombóvár Facebook

Az aradi vértanúk emléke Dombóváron és Bonyhádon is élő üzenet

Dombóváron az 1848/49-es emlékműnél gyűltek össze az emlékezők. A Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium diákjai megható műsorral idézték fel a szabadságharc eszméjét és hőseit, majd Vizin Balázs, a Tolna Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke mondott ünnepi beszédet.

Október 6-án minden magyar ember szívében megszólal egy harang. Egy harang, amely egyszerre jelzi a gyászt, a dicsőséget, a fájdalmat és a reményt. Egy harang, amely 176 esztendő távlatából is arra figyelmeztet bennünket: a szabadság soha nincs ingyen

– fogalmazott Vizin Balázs. – A nemzeti függetlenségért hozott áldozat a legnagyobb kincs, amelyet elődeink hagytak ránk. Amíg magyar szív dobog a Kárpát-medencében, addig a szabadság ügye nem veszhet el – tette hozzá.