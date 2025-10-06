október 6., hétfő

Emléknap

1 órája

„Szívünkben megszólalt a harang” – Dombóváron és Bonyhádon is megemlékeztek az aradi vértanúkról (galéria)

Címkék#megemlékezés#Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium#aradi vértanúk

A megemlékezéseken Vizin Balázs és Bischof Tamás gondolatai adtak különleges súlyt az ünnepnek. Október 6-án Dombóváron és Bonyhádon is méltóságteljesen emlékeztek az aradi vértanúkra.

Munkatársunktól

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire, az aradi vértanúkra emlékeztek megyeszerte október 6-án. A gyásznappá nemesedett dátumon Tolna vármegye számos pontján hajtottak fejet a nemzeti hősök emléke előtt.

az aradi vértanúk előtt tisztelegtek vármegyeszerte megemlékezésekkel
Az aradi vértanúkra vármegyeszerte méltóképpen emlékeztek
Fotó: Kotter Krisztian / Forrás: Városunk Dombóvár Facebook

Az aradi vértanúk emléke Dombóváron és Bonyhádon is élő üzenet

Dombóváron az 1848/49-es emlékműnél gyűltek össze az emlékezők. A Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium diákjai megható műsorral idézték fel a szabadságharc eszméjét és hőseit, majd Vizin Balázs, a Tolna Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke mondott ünnepi beszédet.

Október 6-án minden magyar ember szívében megszólal egy harang. Egy harang, amely egyszerre jelzi a gyászt, a dicsőséget, a fájdalmat és a reményt. Egy harang, amely 176 esztendő távlatából is arra figyelmeztet bennünket: a szabadság soha nincs ingyen

 – fogalmazott Vizin Balázs. – A nemzeti függetlenségért hozott áldozat a legnagyobb kincs, amelyet elődeink hagytak ránk. Amíg magyar szív dobog a Kárpát-medencében, addig a szabadság ügye nem veszhet el – tette hozzá.

Az ünnepség végén a résztvevők elhelyezték az emlékezés koszorúit, így tisztelegve a 13 aradi vértanú és Batthyány Lajos, az első magyar felelős kormány miniszterelnöke előtt.

Bonyhádon hagyománya van az emlékfutásnak
Fotó: Kirchné Máté Réka

Bonyhádon is fejet hajtottak a hősök emléke előtt

Bonyhádon délután emlékfutással kezdődött a megemlékezés, amelyen a város fiataljai futottak a Művelődési Központtól a Kálvária-dombig. A program ezután Perczel Mór honvédtábornok sírjánál folytatódott, ahol Bischof Tamás történelemtanár mondott beszédet

A megemlékezésen közreműködött Nikolov Emma, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tanulója verssel, valamint az 52. Sorgyalogezred Hagyományőrző Egyesület, akik katonai tiszteletadással rótták le kegyeletüket. A jelenlévők szalagokat helyeztek el az emlékhelyen, ezzel is megidézve Damjanich János örökérvényű gondolatát:

Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.

Tolna vármegyében idén is sokan gyűltek össze, hogy közösen hajtsanak fejet azok előtt, akik életüket adták Magyarország szabadságáért.

Aradi Vértanúk Emléknapja Bonyhádon

Fotók: Kirchné Máté Réka
