Több település érintett

1 órája

Most jött: hatalmas áramszünetek jönnek a vármegyében – Mutatjuk a helyszíneket

Címkék#E ON#áramszünetek#munkálatok

Az E.ON áramszüneti térképe szerint a következő napokban és hetekben több Tolna vármegyei településen is jelentős, több órán át tartó áramkimaradások várhatók. A karbantartási munkák idején a szolgáltatás szünetel, ami több száz háztartást és vállalkozást érint majd. Mutatjuk, hol lesznek áramszünetek.

Teol.hu

A legnagyobb áramszünetek Dombóváron lesznek, ahol három egymást követő napon is dolgoznak a szakemberek a hálózaton. Október 15-én reggel nyolc órától délután négyig, majd október 16-án ugyanezen az időszakon belül ismét szünetel az áramszolgáltatás. Ezt követően október 17-én újabb karbantartást végeznek, amely ezúttal délután egy óráig tart. Az E.ON tájékoztatása szerint ezek a munkálatok összesen több mint 250 ügyfelet érintenek a városban.

Tolna megye több településén is áramszünetek lesznek a következő időszakban
Tolna megye több településén is áramszünetek lesznek a következő időszakban
Forrás: Mártonfai Dénes

Nem csak Dombóváron, hanem más településeken is számítani kell leállásra. Pusztahencsén október 21-én, kedden 8 és 14 óra között szünetel majd az áramszolgáltatás, ami 118 ügyfelet érint. Tamásiban a hónap végére, október 28-ára ütemeztek karbantartást, reggel nyolc órától délután négyig tart a munkavégzés, ez nyolc ügyfelet érint.

Decsen már október 15-én, szerdán dolgoznak a hálózaton, fél kilenctől délután négyig nem lesz áram, itt 18 ügyfél maradhat ideiglenesen szolgáltatás nélkül. Hőgyészen október 17-én, pénteken kilenc és tizenhárom óra között végeznek karbantartást, ami 45 fogyasztót érint.

Itt kereshet rá az áramszünetekre

A szolgáltató közölte, hogy a munkálatok célja a hálózat biztonságos és megbízható működésének fenntartása. Az E.ON minden érintett település lakóitól megértést és türelmet kér, egyúttal arra hívja fel a figyelmet, hogy a pontos részletek és az érintett utcák listája az E.ON Áramszüneti térképén is elérhetők.

 

