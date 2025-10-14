Üzenet neked: Egy aranyásó tanulságos története

Telt, múlt az idő. Egyre több szerencsevadász jött a környékre, a fogadósnak megugrott a forgalma. Olyannyira, hogy fejlesztenie kellett. Úgy döntött, hitelt vesz fel. De mi lesz, ha nem tudja a részleteket törleszteni, futott át a fején a gondolat. Ekkor eszébe jutott az aranyásó „aranya”: legrosszabb esetben majd ebből kipótolja, és ha idővel még jobban mennek majd a dolgai, visszateszi a kivett pénzt.

Az aranyásó aranya szerencsét hozott a fogadósnak is

Egyezséget is kötött magával a fogadós, belevágott tehát az építkezésbe. Végül szerencséje volt, mert nem is kellett hozzányúlnia az aranyásó pénzéhez. Pár év elteltével egy nap visszatért a szerencsevadász, és a fogadós adta is volna vissza neki a vászon zacskót, mire az legyintve annyit mondott, ugyan már, értéktelen az egész, hiszen csak kövek vannak benne. A fogadós meghökkent, majd jót nevettek mindketten.