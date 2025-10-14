3 órája
Üzenet neked: Egy aranyásó tanulságos története
Ismerik az alaszkai aranyásó történetét? Szívesen elmesélem. A derék aranyásó egy vászonból készült zacskóba tette kincseit, és rábízta egy fogadósra, mielőtt visszament dolgozni a hegyekbe.
Telt, múlt az idő. Egyre több szerencsevadász jött a környékre, a fogadósnak megugrott a forgalma. Olyannyira, hogy fejlesztenie kellett. Úgy döntött, hitelt vesz fel. De mi lesz, ha nem tudja a részleteket törleszteni, futott át a fején a gondolat. Ekkor eszébe jutott az aranyásó „aranya”: legrosszabb esetben majd ebből kipótolja, és ha idővel még jobban mennek majd a dolgai, visszateszi a kivett pénzt.
Az aranyásó pénze szerencsét hozott neki
Egyezséget is kötött magával a fogadós, belevágott tehát az építkezésbe. Végül szerencséje volt, mert nem is kellett hozzányúlnia az aranyásó pénzéhez. Pár év elteltével egy nap visszatért a szerencsevadász, és a fogadós adta is volna vissza neki a vászon zacskót, mire az legyintve annyit mondott, ugyan már, értéktelen az egész, hiszen csak kövek vannak benne. A fogadós meghökkent, majd jót nevettek mindketten.
Ez a történet azért jutott most eszembe, mert egyre több vállalkozótól, kistermelőtől hallom, a mai világban hogyan lehet sikeresen gazdálkodni, szabad-e felvenni hitelt, ami nélkül szinte lehetetlen előre jutni, vagy ne csináljunk semmit, várjunk a jobb időkre. Úgy gondolom, néha bizony kell kockáztatni, hitelt felvenni, hogy az ember ne maradjon le, és néha valóban sokat segíthet a tudat, hogy van tartalék, vészhelyzetben van mire támaszkodni.
De a sikerre nincs szabály, nincs törvény, nincs képlet, és önmagában a szerencse is kevés hozzá.
Azt hiszem, a helyes utat mindenkinek magának kell megtalálnia, kiszenvedni, kiböjtölni, akár a saját kárán is.