Több mint ezerhatszázszor vetette magát a mélybe a tűzoltó alezredes

Több mint három évtized, egészen pontosan harmincnégy év és egy hónap szolgálat után idén augusztusban vonult nyugdíjba Árvai Imre tűzoltó alezredes. Nemcsak hivatásosként, hanem sportemberként, oktatóként és közösségszervezőként is aktív szerepet vállalt. Életútjáról a Katasztrófavédelem Magazin legutóbbi száma írt.

Árvai Imre Tolmin csúcsainál. Forrás: Beküldött fotó

Árvai Imre eddig több mint 160 alkalommal vetette magát a mélybe

Árvai Imre Kecelen született, ott is járt iskolába, majd Kalocsán a mezőgazdasági szakközépiskolában tanult tovább. Kollégiumi ablaka a szovjet reptérre és a laktanyára nézett, és egy csillagász szobatársa távcsövével közelebbről is szemügyre vette a helikoptereket, katonai gyakorlatokat, és amikor először látott ejtőernyős ugrást, tudta: ezt neki is ki kell próbálnia. A hetvenes évek végén a Magyar Honvédelmi Szövetség révén kezdett ugrani. Az első alkalomra 1979-ben, Győr mellett került sor, mostanra pedig már 1621 bejegyzés szerepel az ugrókönyvében. Volt, hogy évente százszor is magasba emelkedett, majd ugrott. Magaslati tapasztalatait ipari alpintechnikai munkákban kamatoztatta, majd 2008-tól a rafting, 2020-tól a siklóernyőzés vált a szenvedélyévé. Ma már közel háromszáz repült órát tudhat maga mögött.

Az ejtőernyőzés és a siklóernyőzés egyaránt a szenvedélyévé vált. Forrás: Beküldött fotó

Szívügye az ifjúsági tűzoltómozgalom

A sorkatonai szolgálatot tartalékos hadnagyként fejezte be, majd 1990-ben a tűzoltói hivatást választotta. Tanulmányai – gépgyártás-technológiai végzettsége és tiszti átképzése – jó alapot adtak, így már hadnagyként kezdhette meg munkáját a mentés-szervezési osztályon. Mindemellett szívügye az ifjúsági tűzoltómozgalom. Tolna-Mözs fiataljaival korábban edzőként és szervezőként számos hazai és nemzetközi sikert ért el. Csapataival magyarországi és külföldi versenyeken egyaránt eredményesen képviselték Tolna vármegyét, többször aranyéremmel tértek haza.