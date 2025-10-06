14 perce
Több mint ezerhatszázszor vetette magát a mélybe a tűzoltó alezredes
Évtizedekig hivatásos tűzoltóként szolgálta a lakosság biztonságát, az ifjúsági tűzoltómozgalom elkötelezett híveként közösségépítő szerepe bontakozott ki, szabadidejében pedig a magasba vágyik. Árvai Imre tűzoltó alezredes nyugdíjasként is aktív.
Több mint három évtized, egészen pontosan harmincnégy év és egy hónap szolgálat után idén augusztusban vonult nyugdíjba Árvai Imre tűzoltó alezredes. Nemcsak hivatásosként, hanem sportemberként, oktatóként és közösségszervezőként is aktív szerepet vállalt. Életútjáról a Katasztrófavédelem Magazin legutóbbi száma írt.
Árvai Imre eddig több mint 160 alkalommal vetette magát a mélybe
Árvai Imre Kecelen született, ott is járt iskolába, majd Kalocsán a mezőgazdasági szakközépiskolában tanult tovább. Kollégiumi ablaka a szovjet reptérre és a laktanyára nézett, és egy csillagász szobatársa távcsövével közelebbről is szemügyre vette a helikoptereket, katonai gyakorlatokat, és amikor először látott ejtőernyős ugrást, tudta: ezt neki is ki kell próbálnia. A hetvenes évek végén a Magyar Honvédelmi Szövetség révén kezdett ugrani. Az első alkalomra 1979-ben, Győr mellett került sor, mostanra pedig már 1621 bejegyzés szerepel az ugrókönyvében. Volt, hogy évente százszor is magasba emelkedett, majd ugrott. Magaslati tapasztalatait ipari alpintechnikai munkákban kamatoztatta, majd 2008-tól a rafting, 2020-tól a siklóernyőzés vált a szenvedélyévé. Ma már közel háromszáz repült órát tudhat maga mögött.
Szívügye az ifjúsági tűzoltómozgalom
A sorkatonai szolgálatot tartalékos hadnagyként fejezte be, majd 1990-ben a tűzoltói hivatást választotta. Tanulmányai – gépgyártás-technológiai végzettsége és tiszti átképzése – jó alapot adtak, így már hadnagyként kezdhette meg munkáját a mentés-szervezési osztályon. Mindemellett szívügye az ifjúsági tűzoltómozgalom. Tolna-Mözs fiataljaival korábban edzőként és szervezőként számos hazai és nemzetközi sikert ért el. Csapataival magyarországi és külföldi versenyeken egyaránt eredményesen képviselték Tolna vármegyét, többször aranyéremmel tértek haza.
Kalandok és ügyességi próbák vártak a kétszáz hős diákra
Arra is mindig ügyelt, hogy a szerényebb körülmények között élő gyerekeknek is legyen helye a közösségben. Nemcsak felkészítő volt, 2000-ben Linzben nemzetközi versenybírói képesítést szerzett, és évtizedeken át aktívan részt vett rangos ifjúsági versenyek szervezésében. Versenybíróként pedig máig számítani lehet rá.
Kollégái nagyra értékelték szakmai felkészültségét és emberségét
Tűzoltói pályáján beosztottként és vezetőként egyaránt példát mutatott. A Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelőjeként mindig nyugodt kézzel irányított, majd 2015-től a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat kiemelt főelőadójaként lelkiismeretesen látta el feladatait. Kollégái egyöntetűen nagyra értékelték szakmai felkészültségét és emberségét.
