Átment a rostán az orosz gyár! – A Paks II. reaktorgyártója hibátlanul teljesített az auditon

Paks II. Zrt. tervezett felügyeleti auditot tartott a Roszatom állami vállalat gépgyártó részlegét irányító Rosatom Mechanical Engineering LLC-nél , amely vállalat a Paks II. Atomerőmű 5. és 6. blokk nukleáris berendezései zömének szállítását koordinálja. A Paks II. Zrt. által kiadott dokumentum rögzíti, hogy a Paks II. Atomerőmű nukleáris alapú gőzfejlesztő berendezéseinek szállítójaként a Rosatom Mechanical Engineering LLC teljes mértékben megfelel a Paks II. Zrt. által támasztott követelményeknek – tájékoztat közleményében a Rosatom Central Europe Kft.

Az AEM Szpecsztal Szentpétervár melletti kolpinói üzemében készültek el a Paks II. Atomerőmű két VVER-1200-as reaktortartályának kohászati nyersdarabjai

Fotó: Rosatom Central Europe Kft.

Az érvényes tanúsítványnak megfelelően a vállalat nukleáris alapú gőzfejlesztő berendezéseket szállíthat a Paks II. Atomerőmű projekthez, amelyeket a Rosatom Mechanical Engineering LLC üzemeiben gyártanak.

Az auditot a Paks II. Zrt. auditor csoportja végezte el az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) felügyelői jelenlétében. Az audit során a Paks II. szakemberei nem találtak nemmegfelelőséget.

Jelenleg a Roszatom gépgyártó részlegének vállalatai a VVER-1200-as reaktorok gyártását végzik az épülő Paks II. Atomerőmű két energiatermelő blokkjához. Az 5. blokk reaktortartály kohászati nyersdarabjainak gyártása 2024-ben, a 6. blokké pedig 2025-ben kezdődött. Az 5. blokk reaktor belső berendezéseinek gyártása 2025-ben vette kezdetét.

A munka megkezdése előtt a Paks II. Atomerőmű berendezéseinek előállításában részt vevő gyártóüzemek megkapták a vonatkozó nukleáris minősítési tanúsítványokat és engedélyeket. A projekt megkezdéséhez szükséges első auditon 2018-ban esett át a Rosatom Mechanical Engineering LLC, mint a Roszatom gépgyártó részlegét irányító vállalat, (oroszul AO Atomenergomas - AO AEM) – olvasható a Rosatom Central Europe Kft. közleményében.