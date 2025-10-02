október 2., csütörtök

Petra névnap

13°
+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jubileum

1 órája

A pillanat, amikor eldőlt: Pakson épül atomerőmű

Címkék#MVM Paksi Atomerőmű Zrt#alapkő letétel#atomerőmű

Ünnepség lesz pénteken este Pakson. Fél évszázaddal ezelőtt 1975. október 3-án került sor a paksi atomerőmű ünnepélyes alapkő letételére, s a történelmi, ipartörténelmi eseményre emlékeznek.

Szepesi László

A döntés, hogy Magyarországon építenek egy atomerőművet, majd egy évtizeddel korábban született, ugyanis az erről szóló magyar-szovjet államközi szerződést 1966. december 28-án írták alá. Ebben a szovjet fél vállalta, hogy adja a létesítmény terveit, szállítja a berendezéseit is, és közreműködik a műszaki feladatok elvégzésében, majd pedig biztosítja az atomerőmű üzemanyagát. 

Ötven évvel ezelőtt elhelyezték a paksi atomerőmű alapkövét
Forrás:  MW archívum

Döntöttek: Pakson épül az atomerőmű 

Akkor úgy tervezték, az első blokk 1975-ben már áramot ad, ezért nyomban megkezdődött a helyszín kiválasztása. Figyelembe véve a követelményeket, a kedvező meteorológiai és földrengési viszonyokat, árvízmentességet, s a majdani hűtővíz igényt, alig két hónap múlva, 1967. február 16-án a húsz alkalmasnak vélt közül a Pakstól délre lévő, Duna parti területet mellett döntöttek. Egy évre rá a Szovjetunióban elkészültek az atomerőmű műszaki tervei, a helyszínen megkezdődött az építkezés előkészítése. Megtörtént a tereprendezés, elkészült a hideg víz csatorna medre, 1970 elején mégis az építés elhalasztásáról szólt a kormányzati döntés.

Három évre folytatódott a munka, s akkor a korábbinál korszerűbb, s ami nagyon lényeges, biztonságosabb négy blokk szerepelt a tervben, s az, hogy az első 1980 végén ad áramot. A Szovjetunióban a műszaki terv elkészítése után hozzáláttak a kiviteli tervek kidolgozásához, Pakson pedig újra indult a földmunka, az üzemi főépület alapgödrének, majd az alaplemez készítése. Ez 1975 októberéig tartott, s akkor, harmadikán sor került az alapkő ünnepélyes letételére. A henger alakú acéltartályt, amelyben az alapítólevél volt, Szabó Benjamin, az építkezést vezető miniszteri megbízott zárta le, majd Havasi Ferenc miniszterelnök-helyettes helyezte az erőmű alapjába.

Épül a paksi atomerőmű
A paksi atomerőmű létesítésével rohamos fejlődésnek indult a város
Forrás: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Kinőtt a földből az atomváros 

A munka folyt, a Duna partján épült az erőmű, Pakson a régi település felett, a dombon pedig kinőtt a földből az atomváros. 1980 októberében beemelték az első blokk több mint kétszáz tonnás reaktortartályát, 1982. december 28-án, napra pontosan 16 évvel az államközi szerződés aláírását követően megtörtént, szaknyelven, a párhuzamos kapcsolás, az atomerőmű első blokkja azóta ad áramot az országnak.

Forrás: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

A fél évszázaddal ezelőtti ünnepről hajdan egy képes oldalon számolt be a Tolna Megyei Népújságban Pálkovács Jenő, a lap gazdaságpolitikai rovatának vezetője és Gottvald Károly fotóriporter. Most pénteken az alapkő letételének ötvenedik évfordulóján, kora este ünnepen, hivatalos nevén fényünnepen idézik fel a kezdetet. A program szerint az erőmű központi épületére vetített színes képek mutatják majd a történéseket, s az ünneplőket köszönti, beszédet mond Horváth Péter János, a Paksi Atomerőmű,és Bátai Károly, a Magyar Villamosművek vezérigazgatója.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu