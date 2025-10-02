A pillanat, amikor eldőlt: Pakson épül atomerőmű

A döntés, hogy Magyarországon építenek egy atomerőművet, majd egy évtizeddel korábban született, ugyanis az erről szóló magyar-szovjet államközi szerződést 1966. december 28-án írták alá. Ebben a szovjet fél vállalta, hogy adja a létesítmény terveit, szállítja a berendezéseit is, és közreműködik a műszaki feladatok elvégzésében, majd pedig biztosítja az atomerőmű üzemanyagát.

Ötven évvel ezelőtt elhelyezték a paksi atomerőmű alapkövét

Forrás: MW archívum

Döntöttek: Pakson épül az atomerőmű

Akkor úgy tervezték, az első blokk 1975-ben már áramot ad, ezért nyomban megkezdődött a helyszín kiválasztása. Figyelembe véve a követelményeket, a kedvező meteorológiai és földrengési viszonyokat, árvízmentességet, s a majdani hűtővíz igényt, alig két hónap múlva, 1967. február 16-án a húsz alkalmasnak vélt közül a Pakstól délre lévő, Duna parti területet mellett döntöttek. Egy évre rá a Szovjetunióban elkészültek az atomerőmű műszaki tervei, a helyszínen megkezdődött az építkezés előkészítése. Megtörtént a tereprendezés, elkészült a hideg víz csatorna medre, 1970 elején mégis az építés elhalasztásáról szólt a kormányzati döntés.

Három évre folytatódott a munka, s akkor a korábbinál korszerűbb, s ami nagyon lényeges, biztonságosabb négy blokk szerepelt a tervben, s az, hogy az első 1980 végén ad áramot. A Szovjetunióban a műszaki terv elkészítése után hozzáláttak a kiviteli tervek kidolgozásához, Pakson pedig újra indult a földmunka, az üzemi főépület alapgödrének, majd az alaplemez készítése. Ez 1975 októberéig tartott, s akkor, harmadikán sor került az alapkő ünnepélyes letételére. A henger alakú acéltartályt, amelyben az alapítólevél volt, Szabó Benjamin, az építkezést vezető miniszteri megbízott zárta le, majd Havasi Ferenc miniszterelnök-helyettes helyezte az erőmű alapjába.

A paksi atomerőmű létesítésével rohamos fejlődésnek indult a város

Forrás: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Kinőtt a földből az atomváros

A munka folyt, a Duna partján épült az erőmű, Pakson a régi település felett, a dombon pedig kinőtt a földből az atomváros. 1980 októberében beemelték az első blokk több mint kétszáz tonnás reaktortartályát, 1982. december 28-án, napra pontosan 16 évvel az államközi szerződés aláírását követően megtörtént, szaknyelven, a párhuzamos kapcsolás, az atomerőmű első blokkja azóta ad áramot az országnak.