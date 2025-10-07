5 órája
Nagy a baj: tömegesen hívják vissza a gyártók ezeket az autókat
Az autótulajdonosok felkapják a fejüket a hírre, ha hallják, az autógyártók újabb és újabb márkákat hívtak vissza valamilyen gond miatt. Alig akad olyan márka, mely ezt ne érintené. Nézőpont kérdése, hogy az autógyártók visszahívási akciói rombolják vagy építik a bizalmat az egyes márkák iránt.
Ha az autógyártók, rosszabb esetben a hatóságok egy-egy modell esetében a biztonságot veszélyeztető vagy az élettartamot megrövidítő tervezési, gyártási hibát észlelnek, jön a visszahívás. Így nevezik azt a folyamatot az autóiparban, amikor a vélhetőleg hibás autók tulajdonosait értesítik a problémáról, a kocsit pedig berendelik egy rendkívüli szervizlátogatásra, ellenőrzésre, alkatrészcserére. Az összesített visszahívási listákon cseppet sem meglepő módon a legnagyobb autógyártókat találjuk.
Autógyártók visszahívási listáját a Mercedes-Benz vezeti
A legyártott autók mennyisége alapján aktuális ranglista szerint a Volkswagen-csoport, a Toyota, a francia, olasz és amerikai márkákat tömörítő fiatal óriás, a Stellantis, a Mercedes, a Ford, a BMW, a Honda, a General Motors és két kínai autós konszern, a SAIC és a FAW a tíz legnagyobb autógyártó a világon. De a Suzuki sem maradt ki a listáról.
A 2022-es év európai piacot érintő visszahívási akcióiban messze a Mercedes-Benznek kellett a legtöbb autót rendkívüli szervizre rendelnie: 39 akcióban 24 modellt hívtak vissza ellenőrzésre. A Peugeot 15 kampánnyal a második. A sort a két legnagyobb gyártó, a Volkswagen és a Toyota folytatja 14-14 visszahívással. Opel, Citroën, Ford, BMW, DS és Kia: ők kerültek még fel a top 10-be tavaly.
Tűzveszélyes alkatrészek kerültek bizonyos modellekbe
Nézzük ki, miért hívta vissza egyes modelljeit? A Stellantis autógyártó a közelmúltban komoly figyelmeztetést adott ki, mivel több autó is veszélyesnek bizonyult a legutóbbi ellenőrzések során. Az autógyártó bejelentése szerint bizonyos modellekbe tűzveszélyes alkatrészek kerültek, emiatt globális visszahívási hullám indult el. Nem kevesebb, mint 750 ezer jármű érintett világszerte, így a magyar tulajdonosoknak is fel kell készülniük.
Bár a Stellantis rengeteg modellt gyárt, most kifejezetten a 2022 októbere és 2025 közepe között gyártott autókat ellenőrizték fokozottan.
Az alábbi modellek vannak veszélyben, mivel hibás alkatrésszel rendelkeznek: Opel Grandland, Corsa, Mokka, Frontera és Astra, Peugeot 208, 308, 408, 2008, 3008 és 500, Citroën C3, C4, C5 Aircross, C5X, DS3, DS4, Fiat Grande Panda és 600
Az autókat gyári hiba miatt hívják vissza, ugyanis fennáll annak a veszélye, hogy a nagynyomású üzemanyag-vezeték és az elosztócső csatlakozása nem elég szoros, így szivároghat az üzemanyag, ami a forró motoralkatrészekkel érintkezve lángra kaphat.
Mire kell figyelni az autó tulajdonosaként?
A legtöbb esetben a visszahívás kapcsán magától jelentkezik a gyártó: érdemes figyelnie, érkezik-e értesítés, hiszen a márkaszervizben ingyen elvégzik a szükséges ellenőrzéseket és a csatlakozások meghúzását. Ha nem kapott ilyen levelet, de aggódik, érdemes megnézni a gyártási évet, mivel elsősorban azokat a modelleket vizsgálják, amelyek 2022 októbere után készültek, és 2025 közepéig lezárult a gyártásuk.
A problémás járműveknél az elektrosztatikus feszültség, a magas hőmérséklet vagy egyszerűen a mindennapi használat is elég ahhoz, hogy az üzemanyag szivárogni kezdjen. Ezt első körben a megnövekedett fogyasztás, a gyenge indítás vagy a szokatlan szag jelezheti, de szélsőséges esetben tűz is előfordulhat, ahogy azt már több helyről jelezték Franciaországban és Németországban is.
A Stellantis-csoport hangsúlyozza, hogy a javítás nem érinti a garanciát, és ingyenes, de a tulajdonosnak jelentkeznie kell a legközelebbi szakszervizben.
A Suzuki sem kivétel: a párolgásszabályzóval van gond
A Tolna vármegyei autóforgalmazó vállalkozások vezetői közül többen elmondták, a Suzuki nagyszámú Vitara és S-Cross modellt hív vissza hibás párolgásszabályozó rendszer miatt, amely a 2019. május 9. és 2024. május 24. között gyártott járműveket érinti. A visszahívás oka, hogy a párolgásszabályozó rendszer hibás lehet, ami miatt a járműveket be kell hívni a javításra. A probléma megoldásához szükséges cserealkatrészek hiánya azonban jelenleg megnehezíti a javítást.
