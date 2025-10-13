Drágulnak az autópálya-matricák 2026-tól – ennyibe kerül majd az úthasználat

A vonatkozó jogszabályok szerint a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) minden év január 1-jén felülvizsgálja az időalapú úthasználati jogosultságok, más néven autópálya-matrica díjait. Az árak módosításának alapja az infláció, amelynek mértékét az előző év augusztusában mért éves fogyasztói árindex határozza meg és amelyet a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tesz közzé.

4,3 százalékkal emelkednek az autópálya-matrica árak 2026-ban.

Forrás: MW archívum

A KSH legfrissebb, 2025. augusztusára vonatkozó adatai szerint a fogyasztói árak 4,3 százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest. Ennek megfelelően 2026. január 1-jétől az autópálya-matricák ára is pontosan ennyivel növekszik. Az emelés minden időalapú matricatípust érint: a 10 napos, havi, éves országos, illetve a megyei matricák egyaránt drágulnak.