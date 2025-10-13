október 13., hétfő

Érzékeny téma

15 perce

Drágulnak az autópálya-matricák 2026-tól – ennyibe kerül majd az úthasználat

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. az infláció alapján minden év elején felülvizsgálja az autópálya-matrica díjait.

Keresztes Klaudia

A vonatkozó jogszabályok szerint a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) minden év január 1-jén felülvizsgálja az időalapú úthasználati jogosultságok, más néven autópálya-matrica díjait. Az árak módosításának alapja az infláció, amelynek mértékét az előző év augusztusában mért éves fogyasztói árindex határozza meg és amelyet a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tesz közzé.

4,3%-kal emelkednek az autópálya-matrica árak 2026-ban
4,3 százalékkal emelkednek az autópálya-matrica árak 2026-ban.
Forrás:  MW archívum

A KSH legfrissebb, 2025. augusztusára vonatkozó adatai szerint a fogyasztói árak 4,3 százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest. Ennek megfelelően 2026. január 1-jétől az autópálya-matricák ára is pontosan ennyivel növekszik. Az emelés minden időalapú matricatípust érint: a 10 napos, havi, éves országos, illetve a megyei matricák egyaránt drágulnak.

Autópálya-matrica – pontos összegek:

Az alábbi díjak 2026. január 1-jétől lesznek érvényesek, a 2025. augusztusi inflációhoz igazított, 4,3 százalékos áremelést követően. Az árak tíz forintra kerekítve lépnek életbe, ahogyan azt a hatályos jogszabály is előírja. Ahogy arról már korábban beszámoltunk: Szeptember 1-től megszűnik a kényelmi díj, amely online szolgáltatótól függően akár több ezer forintos plusz költséget jelentett a figyelmetlen autósoknak.

D1M (motorkerékpár):

napi: 2770 forint,

heti (10 napos): 3450 forint,

havi: 5590 forint,

éves: 61 750 forint,

vármegyei éves: 7190 forint.

D1 (személyautó):

napi: 5540 forint,

heti (10 napos): 6900 forint,

havi: 11 180 forint,

éves: 61 750 forint,

vármegyei éves: 7190 forint.

D2 (kisteherautó):

napi: 7790 forint,

heti (10 napos): 10 040 forint,

havi: 15 820 forint,

éves: 87 650 forint,

vármegyei éves: 7190 forint.

U (utánfutó):

napi: 5540 forint,

heti (10 napos): 6900 forint,

havi: 11 180 forint,

éves: 61 750 forint,

vármegyei éves: 7190 forint.

Az áremelés nem meglepetés, hiszen a díjszabás évek óta inflációkövető módon kerül meghatározásra, a változás mértékét pedig a jogszabályok pontosan rögzítik. A cél az, hogy a díjak reálértéke hosszú távon fennmaradjon, azaz kövesse a gazdasági környezet változásait.

 

