Ezeket az autókat kedvelik leginkább a tolvajok – ha önnek is ilyen van, legyen óvatos!
Az autóbiztosítók listája megmutatja, hogy mely modellek a legnépszerűbbek az autótolvajok körében. Évről évre nő azok száma, akik – hosszabb-rövidebb időre – meglovasítanak egy-egy személygépkocsit. Sokan azt hiszik, hogy az autótolvajok legfőbb zsákmánya a luxusautó: a drága terepjárók vagy sportkocsik, pedig a számok az ellenkezőjét bizonyítják.
Magyarországon egyre több autó tűnik el, és nem csak a luxusmodellek vannak veszélyben. Az autótolvajok kedvenc célpontja ma már sokkal inkább a hétköznapi, népszerű autótípusok közül kerül ki.
Az autótolvajok egyik kedvence az Opel és a Suzuki
Az autólopások száma évről évre növekszik, és a statisztikák szerint nem a sportkocsik vagy drága terepjárók a leggyakoribb célpontok. A tolvajok elsősorban olyan autókat keresnek, amelyekből sok fut az utakon, és amelyek alkatrészei könnyen értékesíthetők.
Az ellopott autók kapcsán az egyik legérdekesebb adat, hogy tavalyelőtthöz képest dupla annyi Suzukit loptak el tavaly. Ennek ellenére az Opel lett a listavezető, ezt követi a Suzuki, majd harmadik helyen a Ford, a negyedik és ötödik helyen pedig a Volkswagen és a Mercedes-Benz áll. Az autótolvajok praktikus szemmel választják ki az „áldozatot”.
Autótolvajok a fővárosban voltak a legaktívabbak
Bár lakosságarányosan a közel 1,7 milliós Budapest az első helyezett az autólopások tekintetében, a maradék két dobogós helyen már nem a legnagyobb települések állnak. A második helyezett ugyanis Gyöngyös lett, és harmadik helyen – nem sokkal lemaradva a Heves vármegyei várostól – Győr áll. A lista további helyein sorrendben Eger, Kecskemét, Heves és Vác kapott helyet, Magyarország nagyvárosai – köztük Debrecen, Szeged, Miskolc Pécs – fel sem kerültek. Szerencsére Szekszárd és Paks sem szerepel a listán.
Ez az autó a legkeresettebb a tolvajok körében
Az adatokból egyértelműen látszik, hogy a legnagyobb veszélyben az Opel van, ami nem is véletlen. Egyrészt rengeteg ilyen típusú autó fut az utakon, másrészt az alkatrészei kifejezetten keresettek és kelendőek a piacon. Ez a két tény pedig igazán vonzóvá teszi ezt a típust a tolvajok szemében.
Ám nem sokkal lemaradva tőle ott van a Suzuki és a Ford, amelyek szintén gyakran bukkannak fel az eltulajdonított autók listáján. Ezek az autók könnyen eladhatók és nem ritka, hogy még a legmodernebb lopásgátló rendszerekkel sem rendelkeznek.
És mely módszerrel követték el a leggyakrabban a lopásokat tavaly? Kiderült, hogy még mindig a nyitva felejtett, felügyelet nélkül hagyott autók vonzzák a tolvajokat. Emellett jellemző volt a közterületen tárolt, roncsnak minősülő vagy az alacsony értékű járművek eltulajdonítása is.
Mindez azt is jelenti, hogy nem a presztízs motiválja a tolvajokat, hanem a biztos haszon. Amíg egy sportautót nehezebb eldugni vagy értékesíteni, addig egy népszerű személygépkocsit pillanatok alatt tovább lehet adni vagy szét lehet bontani alkatrészekre és úgy tovább értékesíteni – különösen akkor, ha a tulajdonos nem védte alaposan a járművét.
Nem csak a drága autókra kell jobban vigyázni
A szakértők éppen ezért azt javasolják, hogy ne hagyjuk magára az autót elhagyatott parkolóhelyeken, és érdemes extra védelmi eszközökkel is felszerelni, például kormányzárat, nyomkövetőt vagy akár a garázskaput vezérlő biztonsági rendszert. A jól megvilágított, forgalmas helyeken parkolt autóknak kisebb az esély arra, hogy valaki nyom nélkül eltünteti. Ha valamilyen értéktárgy is a kocsiban marad, az még csábítóbbá teszi a tolvajok számára, ezért ezeket soha nem szabad bennhagyni az utastérben, ahova beláthatnak.
Ha eddig azt gondolta, csak a drága autókra kell vigyázni, ideje újragondolni a stratégiáját.