Ezeket az autókat kedvelik leginkább a tolvajok – ha önnek is ilyen van, legyen óvatos!

Magyarországon egyre több autó tűnik el, és nem csak a luxusmodellek vannak veszélyben. Az autótolvajok kedvenc célpontja ma már sokkal inkább a hétköznapi, népszerű autótípusok közül kerül ki.

Tavalyi adata: még mindig a nyitva felejtett, felügyelet nélkül hagyott autók vonzzák az autótolvajokat

Forrás: Illusztráció: Shuttertsock

Az autótolvajok egyik kedvence az Opel és a Suzuki

Az autólopások száma évről évre növekszik, és a statisztikák szerint nem a sportkocsik vagy drága terepjárók a leggyakoribb célpontok. A tolvajok elsősorban olyan autókat keresnek, amelyekből sok fut az utakon, és amelyek alkatrészei könnyen értékesíthetők.

Az ellopott autók kapcsán az egyik legérdekesebb adat, hogy tavalyelőtthöz képest dupla annyi Suzukit loptak el tavaly. Ennek ellenére az Opel lett a listavezető, ezt követi a Suzuki, majd harmadik helyen a Ford, a negyedik és ötödik helyen pedig a Volkswagen és a Mercedes-Benz áll. Az autótolvajok praktikus szemmel választják ki az „áldozatot”.

Autótolvajok a fővárosban voltak a legaktívabbak

Bár lakosságarányosan a közel 1,7 milliós Budapest az első helyezett az autólopások tekintetében, a maradék két dobogós helyen már nem a legnagyobb települések állnak. A második helyezett ugyanis Gyöngyös lett, és harmadik helyen – nem sokkal lemaradva a Heves vármegyei várostól – Győr áll. A lista további helyein sorrendben Eger, Kecskemét, Heves és Vác kapott helyet, Magyarország nagyvárosai – köztük Debrecen, Szeged, Miskolc Pécs – fel sem kerültek. Szerencsére Szekszárd és Paks sem szerepel a listán.

Ez az autó a legkeresettebb a tolvajok körében

Az adatokból egyértelműen látszik, hogy a legnagyobb veszélyben az Opel van, ami nem is véletlen. Egyrészt rengeteg ilyen típusú autó fut az utakon, másrészt az alkatrészei kifejezetten keresettek és kelendőek a piacon. Ez a két tény pedig igazán vonzóvá teszi ezt a típust a tolvajok szemében.

Ám nem sokkal lemaradva tőle ott van a Suzuki és a Ford, amelyek szintén gyakran bukkannak fel az eltulajdonított autók listáján. Ezek az autók könnyen eladhatók és nem ritka, hogy még a legmodernebb lopásgátló rendszerekkel sem rendelkeznek.

És mely módszerrel követték el a leggyakrabban a lopásokat tavaly? Kiderült, hogy még mindig a nyitva felejtett, felügyelet nélkül hagyott autók vonzzák a tolvajokat. Emellett jellemző volt a közterületen tárolt, roncsnak minősülő vagy az alacsony értékű járművek eltulajdonítása is.