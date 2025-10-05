október 5., vasárnap

Felvonultak

1 órája

Az egész falut bejárta a színpompás szüreti menet Tevelen (képgalériával)

Rónai Gábor

Szüreti felvonulást és mulatságot tartottak szombaton Tevelen. A színpompás menet a falu minden utcáját bejárta, sokan várták a felvonulókat süteménnyel, édességgel, üdítővel, akik boldogan integettek vissza az őket köszöntőknek. A menet élén egy-egy hintó vitte a bírót és bírónét, valamint a jegyzőt és jegyzőnét. Lantos Gergely kisbíró minden egyes megállónál kidobolta a falu történéseit, megemlítve a katolikus templom felújítását, a helyi tűzoltóegyesület új szertárát, illetve azt is, hogy nyugdíjba vonult Propszt János, a helyi általános iskola igazgatója.

A falu összes utcáját bejárták a szüreti felvonulók szombaton Tevelen 
Fotó: Rónai Gábor

A menetben ott voltak az óvodások, az iskolások, a Teveli Székely Kör, a Wiesental Kórus, a Bonyhádi Székely Kör, valamint a szintén bonyhádi Recefice Néptánccsoport tagjai. A zenészek megállás nélkül húzták a talpalávalót, a helyszíneken mindenki külön kis előadással készült – bezsebelve aztán a sok-sok érdeklődő vastapsát. A ragyogó napsütésben igazi ünnep lett a szüreti felvonulás – ahogy azt Fazekas Attila polgármester is kihangsúlyozta. Mint mondta, egy falut elsősorban a közösségi élete alapján ítélnek meg, s ez Tevelen egyre erősebb, egyre többen vállalnak szerepet a különféle rendezvények megszervezésében. 

A napot este táncos mulatsággal zárták le a művelődési házban, a Delfin Zenekar hajnalig húzta a talpalávalót. A szüreti felvonulást másodszor tartották meg Tevelen (2024-ben volt az első), ám abban biztosak lehetünk, hogy jövőre jön majd a harmadik, s talán ez a program is megél majd annyit, mint a lassan két évtizede zajló Galuska Fesztivál.

Szüreti Felvonulás, Tevel

Fotók: Rónai Gábor

 

 

