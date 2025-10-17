Az egy éve elhunyt Potápi Árpád Jánosra emlékezik az elnök

Számomra nagy veszteség az ő hiánya. Erdélyi gyökereink, a közös értékeink és az emberek iránti szeretet kötött össze bennünket – fogalmazott a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke.

Egyszer azt mondta nekem: „A politizálás lényege az, hogy szeressük az embereket.” Ő valóban így élt – szeretett, szolgált, összekötött. Tolna vármegyében és az egész nemzetben sok barátot hagyott maga után.

„Emléke legyen áldott, példája maradandó” – zárta a gondolatait az elnök.