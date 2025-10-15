október 15., szerda

Az élet olyan, mint egy kaszinó – ilyen volt az idősek napja Pakson (képgalériával)

Címkék#nyugdíjas#szépkorúak#Csengey Dénes Kulturális Központ

A Csengey Dénes Kulturális Központ megújult színháztermében ünnepelték Paks idős lakosságát.

Révészné Hanol Erzsébet

Az idősek világnapja alkalmából rendezett ünnepséget a paksi önkormányzat a Csengey Dénes Kulturális Központ megújult színháztermében. A megjelentekhez Nagy Balázs alpolgármester szólt, felidézve többek között a város szépkorú lakosainak köszöntésén szerzett tapasztalatait.

Az idősek napi köszöntőn megteltek a Csengey új széksorai
Fotó: Molnár Gyula

Kiemelte, hogy vidámnak lenni, társaságban lenni, élvezni az életet. Azt az időt, ami aktív korukban rohanással telt, most meg tudják tölteni tartalommal. Talán szerepük van a géneknek, a táplálkozásnak, a sportnak abban, hogy ki meddig él, és abban is, hogy milyen minőségben éli meg az időskorát. Mégis úgy látja, az élet olyan, mint egy kaszinó. Állunk a rulettasztalnál, pörög a golyó, nem tudjuk, hová, melyik színre és számra kerül. Dob, amit dob. Ami igazán számít, az az, hogy kik állnak mellettünk, miközben játszunk, és vajon akkor is velünk maradnak-e, ha veszítünk. Arra kérte hát a jelenlévőket, hogy vigyázzanak és figyeljenek egymásra. Ebben rejlik a közösség ereje.

A köszöntőt követően a Fedák Sári Színház Hosszú az éjszaka című műsorát láthatta a közönség.

Ilyen volt az idősek napja Pakson

Fotók: Molnár Gyula

 

