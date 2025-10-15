33 perce
Az élet olyan, mint egy kaszinó – ilyen volt az idősek napja Pakson (képgalériával)
A Csengey Dénes Kulturális Központ megújult színháztermében ünnepelték Paks idős lakosságát.
Az idősek világnapja alkalmából rendezett ünnepséget a paksi önkormányzat a Csengey Dénes Kulturális Központ megújult színháztermében. A megjelentekhez Nagy Balázs alpolgármester szólt, felidézve többek között a város szépkorú lakosainak köszöntésén szerzett tapasztalatait.
Kiemelte, hogy vidámnak lenni, társaságban lenni, élvezni az életet. Azt az időt, ami aktív korukban rohanással telt, most meg tudják tölteni tartalommal. Talán szerepük van a géneknek, a táplálkozásnak, a sportnak abban, hogy ki meddig él, és abban is, hogy milyen minőségben éli meg az időskorát. Mégis úgy látja, az élet olyan, mint egy kaszinó. Állunk a rulettasztalnál, pörög a golyó, nem tudjuk, hová, melyik színre és számra kerül. Dob, amit dob. Ami igazán számít, az az, hogy kik állnak mellettünk, miközben játszunk, és vajon akkor is velünk maradnak-e, ha veszítünk. Arra kérte hát a jelenlévőket, hogy vigyázzanak és figyeljenek egymásra. Ebben rejlik a közösség ereje.
A köszöntőt követően a Fedák Sári Színház Hosszú az éjszaka című műsorát láthatta a közönség.
Ilyen volt az idősek napja PaksonFotók: Molnár Gyula