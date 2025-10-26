október 26., vasárnap

Helyi közélet

2 órája

Az őszi szünetben így támogatják a hátrányos helyzetű gyerekeket

Brunner Mónika

Mucsi önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy 2025. október huszonhetedike hétfőtől péntekig, összesen öt napon keresztül őszi szünidei gyermekétkeztetést biztosít a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára. 

Small,School,Girlas,In,Canteen,,Eating,Lunch.
Fotó: Ground Picture / Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

Az étel átvételére minden nap délelőtt negyed tizenkettő és háromnegyed tizenkettő között van lehetőség éthordóban Mucsi község konyháján. Az önkormányzat célja, hogy a szünidő alatt is biztosítsa a rászoruló gyermekek számára a meleg étkezést, ezzel is támogatva a családokat és a közösséget. 

 

