Helyi közélet
2 órája
Az őszi szünetben így támogatják a hátrányos helyzetű gyerekeket
Mucsi önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy 2025. október huszonhetedike hétfőtől péntekig, összesen öt napon keresztül őszi szünidei gyermekétkeztetést biztosít a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára.
Az étel átvételére minden nap délelőtt negyed tizenkettő és háromnegyed tizenkettő között van lehetőség éthordóban Mucsi község konyháján. Az önkormányzat célja, hogy a szünidő alatt is biztosítsa a rászoruló gyermekek számára a meleg étkezést, ezzel is támogatva a családokat és a közösséget.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre