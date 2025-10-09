október 9., csütörtök

Ázsiai lódarázs

Narancssárga potroh, halálos támadás: így ismerd fel az ázsiai lódarazsat!

Ez a rovar különösen veszélyes a méhészetekre és a természetes beporzókra egyaránt. Az ázsiai lódarázs ökológiai szempontból is kihívásokat rejtő faj Európában. Bár a szakemberek másra számítottak, egyelőre nincs jelentős számban Magyarországon, de egészen biztosan hamarosan meg kell oldani az ellene való védekezést.

Kutny Gábor

Képzeljük el azt a helyzetet, amikor darazsak ezrei támadnak meg egyetlen embert, vagy épp állatot, ami néhány éven belül reális veszély lehet. Az ázsiai lódarázs esetében – szemben az európai lódarázzsal – veszélyt érzékelve, az összes egyed támadásba lendül, mely akár több tízezer rovart is jelenthet. Az igazsághoz hozzá tartozik – mondja Molnár Dániel gázmester, hogy utoljára 2023-ban jeleztek Magyarországon példányt. De itt van már Szlovákiában, így hamarosan szembe kell néznünk vele. 

ázsiai lódarázs a méhek gyilkosa
A fiolában az ázsiai lódarázs teteme látható. Fotó: (illusztráció) MW

Ázsiai lódarázs a méhek gyilkosa

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) elnöksége az ázsiai lódarázs megjelenését követően döntött úgy, hogy létrehoz és 2024-től folyamatosan működtet egy olyan monitoring rendszert, amely csapdázással segít e rovarfaj újbóli megjelenésének felderítésében, önkéntes méhészek bevonásával. Ennek értelmében Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala vármegyékben kerültek kihelyezésre a csapdák.

A megfigyelésben részt vevő méhészekhez a szaktanácsadói hálózat bevonásával Vespa Catch típusú csapdákat és a hozzá tartozó csalianyagokat juttattunk el. 

– mondja Molnár Dániel gázmester. – Szaktanácsadóink ellátták a méhészeket a csapda beüzemeléséhez és működtetéséhez szükséges információkkal, illetve tájékoztató-információs ismertetőt is a méhészek rendelkezésére bocsátott az OMME. Nekik elemi érdekük a védekezés, hiszen ez a szárnyas ragadozó addig megy, amíg talál magának méhet. Szemben az európai fajtársával, ezt követően odébb áll és a következő méh lelőhelyig meg sem áll – vázolja a nem őshonos darázs viselkedését a gázmester. 

– Nehezíti a védekezést, hogy általában 10-15 méter magas fák lombjai között telepszik meg és jól elbújik, és mire a lombhullást követően előkerül a fészek, már az újabb generáció is röpképes. Nehéz lesz megállítani a terjedést, ha egyszer nagy számban bejön az országba – mondja Molnár Dániel.

A gázmesterek is felkészültek a harcra

– A Gázmesterek Egyesület egy csoportot hozott létre és megfigyelő pontokat telepítettek a méhészetek közelében. Fel kell készülni a jelenlétre még akkor is, ha az elmúlt évek jóslataihoz képes sokkal kisebb a baj – mondja a szakember.

Az is probléma, hogy sokan összekeverik az a európai lódarázzsal és persze számos téves riasztás érkezik rendszeres. Arról lehet megismerni az ázsiai lódarazsat, hogy a potroha narancssárgább, mint az európai társáé.  Az a véleményem, hogy jön majd , de nem fog tudni megélni Európában és nem fog akkora kárt okozni, mint amire eredetileg számítottunk.

 

