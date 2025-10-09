Narancssárga potroh, halálos támadás: így ismerd fel az ázsiai lódarazsat!

Képzeljük el azt a helyzetet, amikor darazsak ezrei támadnak meg egyetlen embert, vagy épp állatot, ami néhány éven belül reális veszély lehet. Az ázsiai lódarázs esetében – szemben az európai lódarázzsal – veszélyt érzékelve, az összes egyed támadásba lendül, mely akár több tízezer rovart is jelenthet. Az igazsághoz hozzá tartozik – mondja Molnár Dániel gázmester, hogy utoljára 2023-ban jeleztek Magyarországon példányt. De itt van már Szlovákiában, így hamarosan szembe kell néznünk vele.

A fiolában az ázsiai lódarázs teteme látható. Fotó: (illusztráció) MW

Ázsiai lódarázs a méhek gyilkosa

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) elnöksége az ázsiai lódarázs megjelenését követően döntött úgy, hogy létrehoz és 2024-től folyamatosan működtet egy olyan monitoring rendszert, amely csapdázással segít e rovarfaj újbóli megjelenésének felderítésében, önkéntes méhészek bevonásával. Ennek értelmében Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala vármegyékben kerültek kihelyezésre a csapdák.

A megfigyelésben részt vevő méhészekhez a szaktanácsadói hálózat bevonásával Vespa Catch típusú csapdákat és a hozzá tartozó csalianyagokat juttattunk el.

– mondja Molnár Dániel gázmester. – Szaktanácsadóink ellátták a méhészeket a csapda beüzemeléséhez és működtetéséhez szükséges információkkal, illetve tájékoztató-információs ismertetőt is a méhészek rendelkezésére bocsátott az OMME. Nekik elemi érdekük a védekezés, hiszen ez a szárnyas ragadozó addig megy, amíg talál magának méhet. Szemben az európai fajtársával, ezt követően odébb áll és a következő méh lelőhelyig meg sem áll – vázolja a nem őshonos darázs viselkedését a gázmester.