Balassa-nap: rangos elismerések mellé vastaps járt a Babitsban (képgalériával és videókkal)
A több évtizedes hagyományhoz híven idén is megemlékeznek a Tolnában, Sárszentlőrincen született orvosról, akadémikusról, a korszerű magyar sebészeti oktatás és gyakorlat megteremtőjéről, a vármegyei kórház névadójáról, Balassa Jánosról. Balassa-nap volt a hétvégén Szekszárdon.
Az ünnepsorozat már csütörtökön elkezdődött, pénteken pedig a kórházban a Balassa-pályázatra érkezett húsz tudományos, szakmai munkát mutatták be szerzőik. Ezeket a Tudományos Tanács tagjaiból álló szakmai zsűri értékelte, s a legjobb pályamunkákat a szombati ünnepen díjazták. Szombaton reggel a Balassa-nap a kórházi János Pál kápolnában tartott szentmisével kezdődött, majd délelőtt a Babits Mihály Kulturális Központban folytatódott. Dr. Kerekes László a Dombóvári Szent Lukács Kórház nyugalmazott főigazgatója a gyógyításról, mint hivatásról beszélt, továbbadva évtizedek során szerzett tapasztalatait. Dr. Mikesy Gergely, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjának szakértője pedig az emberiség legújabb eszközéről, a mesterséges intelligenciáról tartott előadást.
Balassa-nap: a gyógyítókat ünnepeljük
Délután a vármegye és a város vezetői köszöntötték a résztvevőket. Dr. Lehőcz Regina főispán idézte Balassa János gondolatait, miszerint az orvostudomány nem mesterség, hanem hivatás, melynek célja nem a haszon, hanem az emberi szenvedés enyhítése, s a tudomány kevés, ha nem társul hozzá emberség, az orvos nemcsak tudós, hanem ember is kell, hogy legyen. Balassa által képviselt szellemiség esszenciája mindannak, amit az orvosi pálya és hitvallás jelent. Ezen napon a gyógyítókat ünnepeljük, folytatta. Ők azok, akik nap mint nap az emberi élet és a méltóság őrzői. Köszönetet mondott ezért a kórház dolgozónak, kívánva, hogy munkájukat kísérje továbbra is megbecsülés, biztonság, és az a tudat, hogy nélkülözhetetlenek, munkájuk felbecsülhetetlen érték számunkra.
A Tolna Vármegyei Közgyűlés elnöke, Orbán Attila idézte Balassa János életének vezérmondatát: Vivere aliis non sibi. Másokért élni, nem önmagunkért. A tudománynak, a folyamatos kutatásnak össze kell kapcsolódnia a gondoskodással, odafigyeléssel embertársainkra, hogy egy egészséges minden szempontból kiegyensúlyozott, életképes közösséget tudjunk életben tartani, a jövő számára is biztosítani. Ezeknek a feltételeknek, és ezeknek a kórház eleget tesz, hiszen amellett, hogy gondoskodnak a megye egészségügyi állapotáról, folyamatosan képzések és kutatások is történnek a kórház berkein belül.
A kórház dolgozóit köszöntő Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere arról is beszélt, hogy Balassa János az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején a haza szolgálatát választva honvédkórház vezetőjeként a sebesültek gyógyítását irányította. Nem a fegyvert fogta, hanem a kötést, a szikét, s használta az orvosi tudást, ezzel vált igazi hőssé. Nem hősködni jött, de hős volt. Ugyanúgy – folytatta – ahogy önök is hősök voltak a pandémia legsötétebb napjaiban, amikor nem volt biztos semmi, csak az, hogy jönni kell, helyt kell állni, mert valakinek segíteni kell. Önök akkor is gyógyítottak, amikor mások kényszerből bezárkóztak. Ez a fajta bátorság elhivatottság és emberség az, ami Balassa örökségét ma is életben tartja.
Rengeteg díjat adtak át – zúgott a vastaps
A köszöntőket követően elismeréseket, jutalmakat, kinevezéseket adták át. A Balassa-pályázatra érkezett munkák közül szakdolgozói kategóriában, harmadik helyezett lett Schwarcz Anikó, a Krónikus Belgyógyászati Osztály ápolója, a „Komplex sebkezelés sikerekben mérve a krónikus belgyógyászati osztályon, Hétfőn kezdjük, péntekre látszik” című pályázatával. Második helyezett dr. Tumpekné Gombay Tímea, a Fül- Orr- Gégészeti Osztály audiológiai szakasszisztense, Hallásproblémák a mindennapokban – az audiológiai ellátás jelentősége című munkájával. A Balassa pályázat szakdolgozói kategóriájának nyertese Csáki Kovács Boglárka gyógytornász. Az ő pályázatának címe: Az őrület határán, Vajon mikor – merre billen a mérleg nyelve?
Az orvosi pályázatok közül harmadik helyezést dr. Kardos Dorottya az Aneszteziológiai és Intenzívterápiás Osztály rezidense ért el A krónikus fájdalom a végállomás? Új megközelítések a krónikus fájdalom csillapításban című munkájával. Második helyén végzett dr. Kern Zsuzsanna, a 2-es Belgyógyászati Osztály szakorvosa, „Maradj a helyeden! – Gastropexia alkalmazása PEG beültetés során” című pályázatával. A legjobbnak ítélt előadás címe pedig Képalkotó vizsgálatok szerepe az akut appendicitis diagnosztikájában, ezt dr. Barta Barna, a Radiológiai Osztály rezidens orvosa készítette.
A pályázat közönségdíjasa dr. Schmél Dóra, az I-es belgyógyászati Osztály Nefrológiai részlegének rezidense lett, „Túl a terápiás tartományon – a warfarin-kezelés rejtett vesekockázatairól” című előadásával.
A Pályadíjak után az Év rezidense” díj átadása következett, ezt dr. Kardos Dorottya, az Aneszteziológiai és Intenzívterápiás Osztály rezidens orvosa vehette át.
Ünnepeltek, díjakat adtak át a Balassa-naponFotók: Makovics Kornél
A Balassa napon adjunktusi fokozat kapott dr. Szántó Árpád, az Aneszteziológiai és Intenzívterápiás Osztály megbízott osztályvezetője és dr. Simon Ádám Kornél, a Traumatológiai Osztály szakorvosa.
Szakmai és tudományos tevékenysége, valamint beadott pályázata alapján, főorvosi kinevezésben részesült dr. Amir Hossein Zarbakhsh, a Neurológiai Osztály szakorvosa, dr. Gaál Ildikó, a Sürgősségi Betegellátó Osztály osztályvezetője és szakorvosa, dr. Rézmán Barbara, az Aneszteziológiai és Intenzívterápiás Osztály szakorvosa, dr. Szabó Hajnalka, a Radiológiai Osztály szakorvosa és dr. Tóth Gábor, a Sebészeti Osztály szakorvosa.
Az ünnepen átadták a A Magyar Orvosi Kamara Tolna Vármegyei Területi Szervezete különdíját is, ezt idén egy rendkívül ritka klinikai szituáció, több szakmát érintő, sikeres megoldásának bemutatásáért dr. Hévizi Endre Zsombor, az I-es Belgyógyászati Osztály belgyógyász-kardiológus rezidense kapta.
Főigazgatói dicséretek átadásával folytatódott a Balassa nap. Elsőként az elismerést Baranyai Ágnesnek, a Traumatológia-Ortopédia összevont Osztály várólista koordinátorának adta át Kis Zoltán főigazgató. Ugyanezt a kitüntetést vehette át Illyésné Tárnok Andrea, a Pszichiátriai Osztály szociális ügyintézője, Kelemen Klára, a Rendelőintézet laborasszisztense, dr. Polgár Tibor, a Traumatológiai-Ortopédiai összevont Osztály adjunktusa, Kroneraff Attiláné Hauszknecht Beáta, a Tüdőgyógyászati Osztály adminisztrátora, Kincses Ibolya, a Pszichiátriai Osztály tálalós- segédápolója, valamint a Neurológiai Osztály és annak kollektívája. Főigazgatói dicsérettel elismert dolgozó lett dr. Benczúr Béla, az I-es belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosa is, aki az intézmény egyik legaktívabb tagja, s kitüntetését a VII. Szekszárdi Hypertonia Napok keretében, november 21-én veszi majd át.
Ők kapták a legrangosabb elismeréseket
A legnagyobb elismerést, a Balassa-díjat Magyar-Tóth Erzsébet, a kórházi gyógyító munkát kiszolgáló háttérterület munkatársa, a Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetője kapta, Balassa-díjas lett Kömüves Erzsébet, aki idén pontosan 40 éve kezdte meg pályáját ápolónőként a Balassa János Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztályán és 2020 óta tölt be az osztályvezető főnővéri pozíciót. Munkájuk elismeréseként Balassa-díjban részesültek a II-es Belgyógyászati Osztály kollektívájának tagjai, és a 2025-ös Balassa Díj orvosi kategóriájának kitüntetettje lett dr. Simonné dr. Gábriel Orsolya 2009 óta dolgozik a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház Pszichiátriai Osztályán.
