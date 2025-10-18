Balassa-nap: rangos elismerések mellé vastaps járt a Babitsban (képgalériával és videókkal)

Az ünnepsorozat már csütörtökön elkezdődött, pénteken pedig a kórházban a Balassa-pályázatra érkezett húsz tudományos, szakmai munkát mutatták be szerzőik. Ezeket a Tudományos Tanács tagjaiból álló szakmai zsűri értékelte, s a legjobb pályamunkákat a szombati ünnepen díjazták. Szombaton reggel a Balassa-nap a kórházi János Pál kápolnában tartott szentmisével kezdődött, majd délelőtt a Babits Mihály Kulturális Központban folytatódott. Dr. Kerekes László a Dombóvári Szent Lukács Kórház nyugalmazott főigazgatója a gyógyításról, mint hivatásról beszélt, továbbadva évtizedek során szerzett tapasztalatait. Dr. Mikesy Gergely, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjának szakértője pedig az emberiség legújabb eszközéről, a mesterséges intelligenciáról tartott előadást.

Berlinger Attila, a vármegyeszékhely polgármestere köszönti a Balassa-nap vendégeit

Fotó: Makovics Kornel

Balassa-nap: a gyógyítókat ünnepeljük

Délután a vármegye és a város vezetői köszöntötték a résztvevőket. Dr. Lehőcz Regina főispán idézte Balassa János gondolatait, miszerint az orvostudomány nem mesterség, hanem hivatás, melynek célja nem a haszon, hanem az emberi szenvedés enyhítése, s a tudomány kevés, ha nem társul hozzá emberség, az orvos nemcsak tudós, hanem ember is kell, hogy legyen. Balassa által képviselt szellemiség esszenciája mindannak, amit az orvosi pálya és hitvallás jelent. Ezen napon a gyógyítókat ünnepeljük, folytatta. Ők azok, akik nap mint nap az emberi élet és a méltóság őrzői. Köszönetet mondott ezért a kórház dolgozónak, kívánva, hogy munkájukat kísérje továbbra is megbecsülés, biztonság, és az a tudat, hogy nélkülözhetetlenek, munkájuk felbecsülhetetlen érték számunkra.

Orbán Attila, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke

Fotó: Makovics Kornel

A Tolna Vármegyei Közgyűlés elnöke, Orbán Attila idézte Balassa János életének vezérmondatát: Vivere aliis non sibi. Másokért élni, nem önmagunkért. A tudománynak, a folyamatos kutatásnak össze kell kapcsolódnia a gondoskodással, odafigyeléssel embertársainkra, hogy egy egészséges minden szempontból kiegyensúlyozott, életképes közösséget tudjunk életben tartani, a jövő számára is biztosítani. Ezeknek a feltételeknek, és ezeknek a kórház eleget tesz, hiszen amellett, hogy gondoskodnak a megye egészségügyi állapotáról, folyamatosan képzések és kutatások is történnek a kórház berkein belül.