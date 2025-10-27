Baleset nyomait tüntetik el a város központjában – Torlódás is kialakulhat

Balesetben megrongálódott közvilágítási oszlop cseréje miatt ma 10 és 12 óra között forgalomkorlátozásra kell számítani a Szekszárdon, a Széchenyi utca északi irányba tartó oldalán, az 52. szám előtt. A munkálatok idején a forgalom egy sávon haladhat, ezért az arra közlekedők türelmét és fokozott figyelmét kérik.

A munkákatok a tervek szerint még hétfőn befejeződnek

Fotó: Denes Martonfai

A szakemberek vélhetően azt a lámpaoszlopot cserélik, amelyet a Szekszárdi Szüreti Napok idején döntött ki egy ittas sofőr. A férfi akkor a rendezvény területére hajtott be, miután ellopott egy kisteherautót, és a járművel nekiütközött az oszlopnak.