Baleset nyomait tüntetik el a város központjában – Torlódás is kialakulhat

Balesetben megrongálódott közvilágítási oszlop cseréje miatt ma 10 és 12 óra között forgalomkorlátozásra kell számítani a Szekszárdon, a Széchenyi utca északi irányba tartó oldalán, az 52. szám előtt. A munkálatok idején a forgalom egy sávon haladhat, ezért az arra közlekedők türelmét és fokozott figyelmét kérik.

A munkákatok a tervek szerint még hétfőn befejeződnek
Fotó: Denes Martonfai

A szakemberek vélhetően azt a lámpaoszlopot cserélik, amelyet a Szekszárdi Szüreti Napok idején döntött ki egy ittas sofőr. A férfi akkor a rendezvény területére hajtott be, miután ellopott egy kisteherautót, és a járművel nekiütközött az oszlopnak.

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
