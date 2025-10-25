Balesetveszélyes autók az út szélén – Mégis mire kell várni?

Hetek óta áll Tamási és Szakály között az út mentén az árokban egy piros autó. Ronccsá tört egy baleset következtében. Ahhoz képest amennyire megsérült, további bontás jelei láthatóak rajta.

Elhagyott autók a közutakon (illusztráció)

Forrás: MW

Nem ő az egyetlen elárvult, magára hagyott, balesetet szenvedett jármű a vármegyében. Vajon miért kell hónapoknak eltelni addig, amíg egy balesetveszélyes útkanyarulat árkából vagy egy gyorsforgalmi út mellől eltűnnek ezek a szerencsétlenül járt autók? Egy elfogadható magyarázat lehet. A szomszédos országokban a szakadékba zuhant járműveket ott hagyják figyelmeztetésül, igaz, azok már nem okozhatnak újabb katasztrófát.