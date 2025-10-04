Dulakodás
1 órája
Balhé a kosármeccs után: szurkolók csaptak össze a biztonsági őrökkel!
A Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnokban tavaly november 2-án a Zalaegerszeg ZTE KK – Atomerőmű SE bajnoki kosárlabda mérkőzést követően – amikor a csapatok elvonultak a szurkolók előtt – két zalaegerszegi szurkoló szóváltásba került a biztonsági őrökkel. Az egyik férfi mellényénél fogva megragadta az egyik biztonsági őrt, majd közöttük kölcsönös dulakodás alakult ki, amibe a másik szurkolótárs is bekapcsolódott.
A három férfivel szemben a Zalaegerszegi Járási Ügyészség csoportosan és nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat. A verekedésről és a vádemelésről további részleteket a Zaol.hu-n talál.
