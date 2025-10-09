Jobb felkészülni! Leállás lesz ennél a nagybanknál

Ahogy már korábban megírtuk, 2025 októberében az OTP Bank tervezett karbantartási és fejlesztési munkálatai miatt néhány napra bizonyos szolgáltatások elérhetetlenné válnak. A banki leállás érinti többek között a számlanyitást, a hiteligénylést és a szerződések megkötését is.

Októberben is több napot érint majd a banki leállás.

Banki leállás: Melyik napokon nem lesznek elérhetőek a szolgáltatások?

2025. október 10-11.

Fejlesztési okokból 2025. október 10-én 22 órától október 11-én hajnali 1 óráig az online számlanyitásra és szerződés megkötésére, illetve az online kivonatok és dokumentumok elkészítésére és előhívására nem lesz lehetőség.

2025. október 23-26.

Fejlesztési okból 2025. október 23-án reggeli 8 órától 2025. október 26-án hajnali 4 óráig a lakossági hiteligénylésekhez (ingatlan- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel) kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

- írja hivatalos weboldalán az OTP Bank.

Az átmeneti leállás azért szükséges, hogy később gördülékenyebb és korszerűbb rendszerek legyenek elérhetők.