Ötvenmilliót költöttünk bárányhúsra – megérte minden falat!
Idén is kiemelkedő sikert aratott a bárányhúsos ételeket népszerűsítő rendezvény. A Bárány Napok Tolna vármegyében is hozott különlegességeket.
A Bárány Napok gasztronómiai fesztivál célja az volt, hogy közelebb hozza a magyar konyha egyik különleges alapanyagát, a bárányhúst a hazai közönséghez.
Ezrek kóstoltak különleges fogásokat a Bárány Napokon
A Bárány Napok során a vendégek nemcsak a hagyományos magyar ételek, mint a báránypörkölt, sült báránycomb vagy bárányraguleves ízeit ismerhették meg, hanem modern fogásokat is megkóstolhattak: bárányburger, tépett húsos szendvics, bárány curry is szerepelt az étlapokon.
Összesen harminchét étterem csatlakozott a kezdeményezéshez. A vendégek pedig mintegy ötven millió forintot költöttek bárányhúsos ételekre szeptemberben.
Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid, az ágazati szervezet ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a húsfogyasztás hazánkban az európai átlaghoz képest alacsony, pedig az ágazatban rejlő lehetőségek sokkal szélesebbek. A bárányhús sokoldalú és egészséges, ezért érdemes lenne gyakrabban fogyasztani, akár a hétköznapi ételek részeként is.
A vidéki konyha és a magyar szokások iránt érdeklődők számára a Bárány Napok remek alkalom volt arra, hogy újra felfedezzék a báránycomb receptek, a bárányragu vagy akár a bárányfasírt ízvilágát. A Juh és Kecske Ágazati Szakmaközi Szervezet által szervezett esemény az Interovic spanyol testvérszervezettel együttműködésben, valamint az Európai Unió támogatásával valósult meg. A Tolna vármegyei rendezvények sorában ez az esemény is hozzájárult a magyar specialitások népszerűsítéséhez.
Vasárnapig lehet bárányhúst kóstolni
A kampány folytatódik, hiszen október tizenkettedikéig, vasárnapig, Budapesten és környékén egy különleges Food Truck kínálja az ínycsiklandó bárányhúsos fogásokat.