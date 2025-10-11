október 11., szombat

Bárány Napok

Ötvenmilliót költöttünk bárányhúsra – megérte minden falat!

Címkék#Bárány Napok#bárányburger#báránycomb#fesztivál

Idén is kiemelkedő sikert aratott a bárányhúsos ételeket népszerűsítő rendezvény. A Bárány Napok Tolna vármegyében is hozott különlegességeket.

Brunner Mónika

A Bárány Napok gasztronómiai fesztivál célja az volt, hogy közelebb hozza a magyar konyha egyik különleges alapanyagát, a bárányhúst a hazai közönséghez. 

Szeptember 20–21. között ismét megrendezték a Bárány Napokat, amely idén is kiemelkedő sikert aratott. Az ország tizenegy vármegyéjében – köztük Tolna vármegyében – és Budapesten összesen 37 étterem csatlakozott a kezdeményezéshez, ahol a vendégek mintegy 50 millió forintot költöttek bárányhúsos ételekre.
Tolna vármegye éttermei is csatlakoztak a Bárány Napokhoz. A vendégek országszerte mintegy ötvenmillió forintot költöttek bárányhúsos ételekre Fotó: Mindmegette 

Ezrek kóstoltak különleges fogásokat a Bárány Napokon

A Bárány Napok során a vendégek nemcsak a hagyományos magyar ételek, mint a báránypörkölt, sült báránycomb vagy bárányraguleves ízeit ismerhették meg, hanem modern fogásokat is megkóstolhattak: bárányburger, tépett húsos szendvics, bárány curry is szerepelt az étlapokon.

Összesen harminchét étterem csatlakozott a kezdeményezéshez. A vendégek pedig mintegy ötven millió forintot költöttek bárányhúsos ételekre szeptemberben. 

Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid, az ágazati szervezet ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a húsfogyasztás hazánkban az európai átlaghoz képest alacsony, pedig az ágazatban rejlő lehetőségek sokkal szélesebbek. A bárányhús sokoldalú és egészséges, ezért érdemes lenne gyakrabban fogyasztani, akár a hétköznapi ételek részeként is. 

A vidéki konyha és a magyar szokások iránt érdeklődők számára a Bárány Napok remek alkalom volt arra, hogy újra felfedezzék a báránycomb receptek, a bárányragu vagy akár a bárányfasírt ízvilágát. A Juh és Kecske Ágazati Szakmaközi Szervezet által szervezett esemény az Interovic spanyol testvérszervezettel együttműködésben, valamint az Európai Unió támogatásával valósult meg. A Tolna vármegyei rendezvények sorában ez az esemény is hozzájárult a magyar specialitások népszerűsítéséhez.

Az Európai Unióban a magyar bárány a legdrágább, erről itt olvashat. Bárány recepteket itt talál. A bárányhús árakról itt tájékozódhat. 

Vasárnapig lehet bárányhúst kóstolni 

A kampány folytatódik, hiszen október tizenkettedikéig, vasárnapig, Budapesten és környékén egy különleges Food Truck kínálja az ínycsiklandó bárányhúsos fogásokat.

 

 

