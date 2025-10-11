Ötvenmilliót költöttünk bárányhúsra – megérte minden falat!

A Bárány Napok gasztronómiai fesztivál célja az volt, hogy közelebb hozza a magyar konyha egyik különleges alapanyagát, a bárányhúst a hazai közönséghez.

Tolna vármegye éttermei is csatlakoztak a Bárány Napokhoz. A vendégek országszerte mintegy ötvenmillió forintot költöttek bárányhúsos ételekre Fotó: Mindmegette

Ezrek kóstoltak különleges fogásokat a Bárány Napokon

A Bárány Napok során a vendégek nemcsak a hagyományos magyar ételek, mint a báránypörkölt, sült báránycomb vagy bárányraguleves ízeit ismerhették meg, hanem modern fogásokat is megkóstolhattak: bárányburger, tépett húsos szendvics, bárány curry is szerepelt az étlapokon.

Összesen harminchét étterem csatlakozott a kezdeményezéshez. A vendégek pedig mintegy ötven millió forintot költöttek bárányhúsos ételekre szeptemberben.

Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid, az ágazati szervezet ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a húsfogyasztás hazánkban az európai átlaghoz képest alacsony, pedig az ágazatban rejlő lehetőségek sokkal szélesebbek. A bárányhús sokoldalú és egészséges, ezért érdemes lenne gyakrabban fogyasztani, akár a hétköznapi ételek részeként is.