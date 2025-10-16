1 órája
Új elnöke van a Szekszárdi Törvényszéknek
Nyár óta új elnök vezeti a Szekszárdi Törvényszéket. A tisztséget a nyár közepén vette át dr. Barkóczi Balázs, aki korábban a Szekszárdi Járásbíróság alelnöke volt.
Új elnöke van a Szekszárdi Törvényszéknek. A tisztséget a nyár közepén vette át dr. Barkóczi Balázs, aki korábban a Szekszárdi Járásbíróság alelnöke volt. Most, mondhatjuk, korábbi főnökének is főnöke lett. Milyen ez a váltás? Mekkora puttonyt vett hátára? Valószínűleg nem kicsit. Erről is kérdeztük az elnököt.
„Színész akartam lenni, de a jog hívott” – vallotta be Barkóczi Balázs
– Azzal nagyjából tisztában voltam, mi az, amire megpróbálok vállalkozni, de természetes, hogy nem mindent lát az ember előre, hogy a feladat, amit vállalt, pontosan miből áll. A törvényszéki elnöknek kétfajta feladata van. Igazgatja a törvényszék működését, próbál a szakmai munkához megfelelő hátteret adni, a másik oldal pedig, hogy vezet egy költségvetési intézményt – mondta dr. Barkóczi Balázs.
Ezen a téren elődje, dr. Csullag Józsefné jeles munkát végzett, azt egy kitüntetéssel is elismerték, mikor nyugdíjba vonult.
Nem könnyű feladat az ő nyomában járni, viszont, ahogy korábban, úgy most sem próbálom másokhoz hasonlítani magam. Igyekszem saját utamat járva megvalósítani saját elképzeléseimet, s a magam értékeit belevinni ebbe a feladatba.
– fogalmazott az elnök.
Ahogy beszélgetünk, magam elé képzelem a Szekszárdi Törvényszék elnökét kisfiúként, nem valószínű, hogy már az óvodában is paragrafus lett volna a jele. – Kiskoromban színész szerettem volna lenni. Legalábbis arra emlékszem, hogy kisdiákként ez volt a vágyam. Aztán egyre közelebb kerültem a jogi pályához, hiszen a családban édesanyám oldaláról a jogi hivatásnak több generációra visszamenő hagyománya van. Így mert mindig érdeklődtem a történelem és az irodalom iránt, előbb utóbb a jog felé fordultam. A jogra jelentkeztem, és sikerrel abszolváltam az egyetemi tanulmányokat – mesélte.
A bírói pályát választotta, pedig diplomájával elhelyezkedhetett volna a közigazgatásban, vagy lehetett volna ügyvéd, ügyész is.
Az egyetemről kikerülve úgy gondoltam, a bennem munkáló erős igazságérzet miatt ez a pálya áll hozzám legközelebb, másrészt családi példa is volt előttem, anyai nagypapám is bíró volt. Ebből az indíttatásból kerültem a Szekszárdi Járásbíróságra, forgalmazónak.
– fogalmazott dr. Barkóczi Balázs. – A bírói függetlenség hallatlanul nagy előnyt jelent, ám egyben hatalmas felelősség is, hiszen néha sorsokról kell dönteni. Az elmúlt évtizedek során megtapasztaltam, hogy ez milyen embert próbáló kihívás. Milyen lelkiismeretességet, szakmai felkészültséget, és nyugodtan lehet mondani azt is, hogy a hivatásban vetett hitet és állhatatosságot kíván.
A bíróság együttműködik folyamatosan a társszervekkel, például a rendőrséggel, az ügyvédekkel is, ami természetes, és nagyon fontos a folyamatos, magas szintű és a kölcsönös korrektség mentén való együttműködés. Az elnök kiemelte, hogy törekszik arra és bízik benne, hogy ez folyamatos lesz mindegyik irányban.
Pár évvel ezelőtt mi újságírók gyakran jártunk a bíróságra, mert az tágra nyitotta kapuit. Itt, helyben Andódi bíró úr volt ennek a programnak a gazdája. A program részeként megmutattak a sajtónak és minden érdeklődőnek szinte mindent. Vajon ez a nyitottság változatlan maradt? Erről is faggattuk az elnököt.
– A nyitott bíróság program jelenleg már nem él. Ez nem jelenti azt, hogy a bíróság nem törekszik a továbbiakban is arra, hogy láthatóbb intézménnyé váljon az állampolgároknak a számára. Ami a nyitott bíróság program valódi üzenete volt, azt meg kell tartani, azokat a vetületeit, ami kicsit talán túlmutattak a program eredeti célkitűzésén, talán el kell engedni – fogalmazott.
Törvénykezés és mesterséges intelligencia a mindennapokban
– A bíróság hétköznapi ügyvitelében alapvető az ügyiratok elektronikus kézbesítése. A jogtárhoz, a különböző országos rendszerekhez is hozzáférünk, de azt hiszem a fő kérdés az, hogy mennyire haszonnal forgatjuk ezt az ismeretanyagot – mondja dr. Barkóczi Balázs.
Kihívás ezen a téren egészen biztos, hogy a mesterséges intelligencia megjelenése lesz. Mert meggyőződésem, hasznára válik majd a bírósági jogalkalmazóknak éppúgy, mint a jogkereső állampolgároknak, ugyanakkor meggyőződésem, hogy az emberi döntés a gép által fel nem váltható.
A mesterséges intelligencia fejlődő térnyerése felveti a kérdést, hogy vajon az AI-nak milyen szerepe lehet és kell, hogy legyen a bírói döntéshozatal folyamatában. Vajon eljön az idő, amikor nem emberek, hanem egy AI vezérelt robot dönt életek fölött?
– Az AI-ról, hiába tud minden paragrafust, hiába vesz figyelembe minden körülményt és dönt hajszálpontosan, véleményem, hogy a bíró szakember. Szakértő és ember. S az emberi mivoltának is rendkívüli jelentősége van. A bírói pálya a szakmai ismeretanyag mellett egy tapasztalati pálya is – fogalmaz az elnök.
Magam is megismerhettem azt, hogy az évek előrehaladtával az ember nem csak a joganyagot, az elé táruló ügyeket, hanem a vele kapcsolatba kerülő embereket is egyre jobban megérti. A bírónak van szíve, lelke, mérlegelő képessége, ami úgy hiszem, a gépi technológiából hiányzik.
Eddig a hivatalos dolgokról beszéltünk, de dr. Barkóczi Balázs, mint magánember, hogy él, mi a hobbija, mik a tervei, mit tartalmaz a bakancslista? Erről is faggattuk a Szekszárdi Törvényszék elnökét.
– Feleségemmel és két gyermekemmel élünk Szekszárdon. Hobbim a sport. A futball, kosárlabda, korábban volt a futás. A legfontosabb pedig az, hogy családi körben töltsem szabadidőmet, amiből ugyan az utóbbi időben jóval kevesebb van, mint korábban. Emellett nagyon szívesen olvasok, és örömmel látom azt, hogy ez a családomban öröklődik.