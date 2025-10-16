Új elnöke van a Szekszárdi Törvényszéknek. A tisztséget a nyár közepén vette át dr. Barkóczi Balázs, aki korábban a Szekszárdi Járásbíróság alelnöke volt. Most, mondhatjuk, korábbi főnökének is főnöke lett. Milyen ez a váltás? Mekkora puttonyt vett hátára? Valószínűleg nem kicsit. Erről is kérdeztük az elnököt.

Dr. Barkóczi Balázs, a Szekszárdi Törvényszék elnöke

Fotó: A szerző felvétele

„Színész akartam lenni, de a jog hívott” – vallotta be Barkóczi Balázs

– Azzal nagyjából tisztában voltam, mi az, amire megpróbálok vállalkozni, de természetes, hogy nem mindent lát az ember előre, hogy a feladat, amit vállalt, pontosan miből áll. A törvényszéki elnöknek kétfajta feladata van. Igazgatja a törvényszék működését, próbál a szakmai munkához megfelelő hátteret adni, a másik oldal pedig, hogy vezet egy költségvetési intézményt – mondta dr. Barkóczi Balázs.

Ezen a téren elődje, dr. Csullag Józsefné jeles munkát végzett, azt egy kitüntetéssel is elismerték, mikor nyugdíjba vonult.

Nem könnyű feladat az ő nyomában járni, viszont, ahogy korábban, úgy most sem próbálom másokhoz hasonlítani magam. Igyekszem saját utamat járva megvalósítani saját elképzeléseimet, s a magam értékeit belevinni ebbe a feladatba.

– fogalmazott az elnök.

Ahogy beszélgetünk, magam elé képzelem a Szekszárdi Törvényszék elnökét kisfiúként, nem valószínű, hogy már az óvodában is paragrafus lett volna a jele. – Kiskoromban színész szerettem volna lenni. Legalábbis arra emlékszem, hogy kisdiákként ez volt a vágyam. Aztán egyre közelebb kerültem a jogi pályához, hiszen a családban édesanyám oldaláról a jogi hivatásnak több generációra visszamenő hagyománya van. Így mert mindig érdeklődtem a történelem és az irodalom iránt, előbb utóbb a jog felé fordultam. A jogra jelentkeztem, és sikerrel abszolváltam az egyetemi tanulmányokat – mesélte.