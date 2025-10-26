október 26., vasárnap

Helyi közélet

1 órája

Batyus bál ünnepi hangulatban – harmincöt éves a Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete (képgalériával)

Összegyűltek a szekszárdi családok Tolna vármegye székhelyén. A Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete megrendezte első jubileumi jótékonysági batyus bálját október huszonnegyedikén.

Brunner Mónika

A különleges alkalom, a batyus bál nemcsak a közösség összetartó erejét mutatta meg, hanem a Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete fennállásának harmincötödik évfordulóját is méltó módon ünnepelte a szekszárdi Kolping Katolikus Iskola tornatermében. 

A batyus bál és finomságai. Az ünnepi eseményen megjelentek a szekszárdi, várdombi, tolnai, decsi és őcsényi nagycsaládok képviselői Fotó: Makovics Kornél

Batyus bál, ünnepi hangulat

A rendezvényen mintegy százharmincan jelentek meg, köztük szekszárdi, várdombi, tolnai, decsi és őcsényi családok képviselői. A vendégek saját étellel-itallal érkeztek, és a fellépőket is megvendégelték. Előadást adott többek közt a a Bartina Néptánc Egyesület, a MESZ Dance Táncegyesület. A báli zenét a Tibsa Band szolgáltatta, a hangulatot pedig táncbemutatók, tombolasorsolás és meglepetés vendég – egy szedresi vőfély – színesítette, akinek játékos programja nagy sikert aratott. 

Melegné Wugrik Izabella, az egyesület elnöke hírporálunknak elmondta, hogy ez az első báljuk, amelyből szeretnének hagyományt teremteni. Jelenleg ötvennyolc családot fognak össze. A céljuk, hogy közös programokkal, például kirándulásokkal, ünnepségekkel támogassák a családokat, különös figyelmet fordítva a rászorulókra. 

A Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesületének nagyon jó éve van, mindent meg tudtak valósítani pályázati pénzekből, szponzori támogatásokból Fotó: Makovics Kornél

Oklevelek, gyertyagyújtás

A közösségépítésben való aktív részvétel is fontos: díszítés, szervezés, segítségnyújtás – mindenki tehet a közjóért.

– Nagyon jó évünk van, sok mindent meg tudtunk valósítani pályázati pénzekből és szponzori támogatásokból. Az idei év végén Mikulás- és karácsonyi ünnepségünk is lesz. Szeretem a családokat, szeretek segíteni nekik – tette hozzá Melegné Wugrik Izabella ötgyermekes édesanya, aki az egyesületet két éve vezeti

A Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete első jubileumi jótékonysági batyus bálja

Fotók: Makovics Kornél

Az eseményen az egyesületi alapító tagokat oklevéllel köszöntötték, néhányan személyesen is jelen voltak. Azokra, akik már nem lehettek ott, gyertyagyújtással és egy perces néma csenddel emlékeztek. A batyus bál nemcsak ünnep volt, hanem a közösség jövőjének ígérete is, a barátságok, az összetartás és a segítő szándék jegyében.

 

