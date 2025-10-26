1 órája
Batyus bál ünnepi hangulatban – harmincöt éves a Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete (képgalériával)
Összegyűltek a szekszárdi családok Tolna vármegye székhelyén. A Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete megrendezte első jubileumi jótékonysági batyus bálját október huszonnegyedikén.
A különleges alkalom, a batyus bál nemcsak a közösség összetartó erejét mutatta meg, hanem a Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete fennállásának harmincötödik évfordulóját is méltó módon ünnepelte a szekszárdi Kolping Katolikus Iskola tornatermében.
Batyus bál, ünnepi hangulat
A rendezvényen mintegy százharmincan jelentek meg, köztük szekszárdi, várdombi, tolnai, decsi és őcsényi családok képviselői. A vendégek saját étellel-itallal érkeztek, és a fellépőket is megvendégelték. Előadást adott többek közt a a Bartina Néptánc Egyesület, a MESZ Dance Táncegyesület. A báli zenét a Tibsa Band szolgáltatta, a hangulatot pedig táncbemutatók, tombolasorsolás és meglepetés vendég – egy szedresi vőfély – színesítette, akinek játékos programja nagy sikert aratott.
Melegné Wugrik Izabella, az egyesület elnöke hírporálunknak elmondta, hogy ez az első báljuk, amelyből szeretnének hagyományt teremteni. Jelenleg ötvennyolc családot fognak össze. A céljuk, hogy közös programokkal, például kirándulásokkal, ünnepségekkel támogassák a családokat, különös figyelmet fordítva a rászorulókra.
Oklevelek, gyertyagyújtás
A közösségépítésben való aktív részvétel is fontos: díszítés, szervezés, segítségnyújtás – mindenki tehet a közjóért.
– Nagyon jó évünk van, sok mindent meg tudtunk valósítani pályázati pénzekből és szponzori támogatásokból. Az idei év végén Mikulás- és karácsonyi ünnepségünk is lesz. Szeretem a családokat, szeretek segíteni nekik – tette hozzá Melegné Wugrik Izabella ötgyermekes édesanya, aki az egyesületet két éve vezeti.
A Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete első jubileumi jótékonysági batyus báljaFotók: Makovics Kornél
Az eseményen az egyesületi alapító tagokat oklevéllel köszöntötték, néhányan személyesen is jelen voltak. Azokra, akik már nem lehettek ott, gyertyagyújtással és egy perces néma csenddel emlékeztek. A batyus bál nemcsak ünnep volt, hanem a közösség jövőjének ígérete is, a barátságok, az összetartás és a segítő szándék jegyében.